Szergej Lavrov: Nincs tervben találkozó Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij között

Ukrajna;Szergej Lavrov;Volodimir Zelenszkij;orosz megszállás;

2025-08-22 17:59:00 CEST

Az orosz külügyminiszter hosszan sorolta kifogásait, miért nem jöhet létre a két vezető közti tárgyalás.

Jelenleg nincs tervben találkozó Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij között, mivel az ukrán elnök mindenre nemet mond – jelentette ki egy televíziós interjúban orosz külügyminiszter .

Szergej Lavrov az NBC-nek azt mondta, az orosz elnök kész lenne tárgyalni az ukránnal egy lehetséges békemegállapodásról, de ehhez először konkrét menetrendet és tárgyalási napirendi pontokat kellene rögzíteni. Hangsúlyozta, az orosz elnök csak akkor ülne tárgyalóasztalhoz, ha világosan meghatározott keret születne, enélkül szerinte értelmetlen lenne a találkozó.

Az orosz külügyminiszter hozzátette, Oroszország több kérdésben nyitott lett volna Donald Trump javaslataira az előző heti amerikai–orosz csúcson, ugyanakkor szerinte Ukrajna sem az Egyesült Államokkal, sem európai szövetségeseivel folytatott washingtoni egyeztetéseken nem mutatott hasonló készséget. Szergej Lavrov szerint Donald Trump világossá tette, hogy több alapelvet is feltételnek tekint, köztük Ukrajna NATO-csatlakozásának elvetését és a területi kérdések napirendre vételét. Volodimir Zelenszkij mindezt elutasította, beleértve az orosz nyelvet korlátozó törvények visszavonását is. (Ukrajnában nem tiltották be az orosz nyelvet, hanem közéleti használatát korlátozó szabályok vannak - a szerk.) Hogyan lehet találkozni valakivel, aki csak tetteti, hogy egy országot vezet? – firtatta kissé álszent módon az orosz külügyminiszter.