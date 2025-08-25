Legalább húsz ember, köztük öt újságíró halt meg egy kórházat ért izraeli csapásban a Gázai övezet déli részén

Izrael;újságírók;Gázai övezet;izraeli-palesztin konfliktus;

2025-08-25 16:35:00 CEST

Izrael egy kórházra mért csapást hétfőn a Gázai övezet déli részén, írja a BBC. A támadás következtében legalább 20 ember, köztük öt újságíró meghalt.

Az újságírók nagy nemzetközi hírügynökségeknek dolgoztak, köztük az Associated Pressnek, a Reutersnek, az Al Jazeerának és a Middle East Eye-nak. A Hamász terrorszervezet által irányított polgári védelem szerint már az első támadás is több ember életét követelte, míg mások a második csapásban vesztették életüket, amely akkor történt, amikor a mentők a helyszínre érkeztek.

Az izraeli hadsereg közleményében elismerte, hogy támadást hajtott végre a térségben, azonban hangsúlyozta: nem vesz célba újságírókat. Mindez két héttel azután történt, hogy hat sajtómunkás meghalt egy izraeli támadásban a gázai al-Sífa kórház kórház közelében. A hétfői támadás után a Foreign Press Association újságíró-szervezet azt közölte, hogy „azonnali magyarázatot” követel Izraeltől.