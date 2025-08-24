Folytatódik az offenzíva, Izrael már Gázaváros külső negyedeit bombázza

Izrael;háború;Gázai övezet;humanitárius katasztrófa;

2025-08-24 22:44:00 CEST

Közben 300-hoz közelít azoknak a száma, akik a Netanjahu-kormány által előidézett éhínség következtében vesztették életüket. A katasztrofális állapotok ellenére sokan nem menekülnek el, lassan nincs is hová.

Szombatról vasárnapra virradó éjjel Izrael repülőgépekkel és tankokkal kezdte bombázni Gázaváros keleti és északi külvárosát, lakóházakat és más épületeket - írja a Reuters.

Szemtanúk beszámolói szerint Zeitun és Sedzsaia negyed környékén éjszaka gyakorlatilag folyamatosan lövések, robbanások zaját lehetett hallani, Sabra negyedben a lakóházakat és az utcákat lőtték, az északi Dzsabáliában pedig egyéb épületeket is felrobbantottak. Sokan pánikba esve menekülni kezdtek, mások viszont közölték, hogy inkább meghalnak, de akkor sem hagyják el a lakhelyüket. Izrael az újabb támadásokat azzal indokolta, hogy az offenzíva szerintük megakadályozza, hogy a Hamász terroristái visszatérjenek ezekre a területekre.

A Benjamin Netanjahu vezette izraeli kormány a nemzetközi mellett immár belföldi tiltakozások sora ellenére is kilátásba helyezte a Gázai övezet teljes megszállását. Az enklávé mintegy kétmilliós lakosságának nagyjából a fele Gázavárosban él, s az övezetet a katasztrofális humanitárius helyzet ellenére is csak néhány ezren hagyták el. Egy 40 éves férfi a Reutersnek chaten úgy nyilatkozott, már nem is számolja, hányadszorra kell a feleségével és három lányával elhagyni a tartózkodási helyét, az övezet egyetlen pontján sincs biztonságos hely. Ezzel szemben a 31 éves Aya - akinek nyolctagú családja van - közölte, nincs pénzük arra, hogy sátrat vegyenek, így elmenni sem tudnak hova. Mint mondta, éheznek, félnek és pénzük sincsen, de kijelentette:

– Nem megyünk el, bombázzanak le minket otthon.

A BBC a Hamász által felügyelt egészségügyi minisztérium nyomán azt közölte, hogy az elmúlt 24 óra izraeli támadásaiban legkevesebb 64 ember vesztette életét és csaknem 300-an sebesültek meg. Az izraeli csapatok a Dzsabáliában található menekülttábor épületeit is elkezdték felrobbantani. A BBC felidézi, Benjamin Netanjahu kormányának lépéseit Izraelben is egyre hevesebben ellenzik, különösen a 2023. október 7-én elrabolt túszok hozzátartozói, akik megegyezést és a túszok hazahozatalát követelik. A Hamász körülbelül 50 embert tart még fogva, akik közül 20-an lehetnek még életben. Katar és Egyiptom azt szorgalmazza, hogy a két fél kössön 60 napos tűzszünetet, amelyért a túszok felét engednék el, de ezt Izrael nem fogadta el, a hivatalos indoklás szerint csak akkor egyeznének bele, ha az összes túszt szabadon engedik. Helyette Jiszrael Katz izraeli védelmi miniszter Gázaváros teljes lerombolásával fenyegetőzött, ha a Hamász nem enged.

A gázai egészségügyi tárca közlése szerint vasárnap további 8 ember halt meg éhezés következtében, ezzel az ilyen okokból bekövetkezett halálesetek száma 289-re emelkedett. Az ily módon életét vesztett palesztinok közül 115-en gyerekek voltak. A Netanjahu-kormány vitatja az adatok valódiságát és általánosságban az éhezés tényét is, miközben a mérvadó nemzetközi humanitárius szervezetek egybehangzóan humanitárius katasztrófáról számolnak be, sőt, július végén már izraeli emberi jogi szervezetek is kimondták, hogy Gázában népirtás zajlik.

A háború 2023 október 7-én a Hamász terrortámadásával vette kezdetét, amikor is a terroristák 1200 embert gyilkoltak meg és 251 túszt ejtettek. Az azóta is tartó vérontásban a gázai egészségügyi minisztérium szerint legkevesebb 62 ezer palesztint ölt meg az izraeli hadsereg, emellett mostanra az övezet szinte teljes lakossága földönfutóvá vált. A Hamász által felügyelt tárca áldozatokról szóló adatai nem tesznek különbséget a civilek és a fegyveresek között, ám a The Guardian egy kiszivárgott izraeli katonai hírszerzési adatbázis alapján azt közölte, hogy a palesztin halálos áldozatok mintegy 83 százaléka civil.