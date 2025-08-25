Több száz magyar katona szolgál az ukrán hadseregben, közülük eddig 72-77-en haltak meg

Ukrajna budapesti nagykövetségénél érdeklődött a Magyar Hang, azt szerették volna megtudni, hány magyar katona halhatott meg mostanáig az orosz-ukrán háborúban.
A Sándor Fegyir vezette ukrán külképviselet a lap megkeresésére úgy válaszolt, hogy bár hivatalos adatok híján csak önkéntesek számai állnak rendelkezésre, ezek alapján az ukrán hadseregben ma 520-530 magyar katona szolgál. Közülük a legmagasabb rangot Robert Brovgyi Magyar, azaz Bródi Róbert tölti be, ő az ukrán fegyveres erők pilóta nélküli rendszereinek főparancsnoka. A háborúban életét vesztett magyar katonák száma 72-77 fő - tájékoztattak. A nagykövetség válaszában arra is kitért, hogy amikor Oroszország 2014-ben indított háborút Ukrajna ellen, akkor a kárpátaljaiak közül egy magyar katona esett el elsőként, és 2022-ben is ez történt.„Ruszkik, haza!” – üzente magyarul az ukrán hadsereg Barátság kőolajvezeték elleni támadásért felelős kárpátaljai magyar parancsnoka
Egyébként Bródi Róbert az a kárpátaljai magyar parancsnok, aki a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadást is irányította.
Takácsy Dorka Oroszország-szakértő mindemellett úgy tudja, az ukrán hadseregben a lakosságarányuknál – ez a 2001-es népszámlálási adatok szerint 0,3 százalék volt – alacsonyabb számban vannak reprezentálva a magyarok. Annak eldöntését, hogy ki számít magyarnak, a komplex kárpátaljai viszonyok nem könnyítik meg - tette hozzá. Élnek ugyanis ott olyanok, akik bár nem igényeltek magyar állampolgárságot, de magyar az anyanyelvük és magyarnak is vallják magukat, ezzel szemben élnek ott olyanok is, akiknek csak a családneve magyar. Az viszont a szakértő szerint a rendelkezésre álló adatok alapján nem igaz, hogy az ukránok etnikai alapon, magyarellenes okokból vinnének bárkit a frontra. Sebestyén József tragédiájára utalva megjegyezte, hogy a katonaszökevények felkutatásával is megbízott toborzóirodáknak (TCK) általánosságban is meglehetősen rossz a megítélése egész Ukrajnában, vagyis a kegyetlenkedés - amelynek vádja az elhunyt kárpátaljai magyar férfi esetében is felmerült - valószínűleg nem etnikai jellegű. Azt viszont ijesztőnek tartja, hogy az Orbán-kormány bizonyítékok nélkül állította azt, hogy a férfit agyonverték, miközben az ennek ellentmondó információkat lényegében figyelmen kívül hagyta. Mindenesetre azóta az ügytől feltehetően nem függetlenül elrendelték, hogy a TCK munkatársai a jövőben testkamerával felszerelve végezzék a munkájukat.Az ukrán ombudsman szerint nem voltak erőszakra utaló sérülés jelei Sebestyén József testén
Takácsy Dorka egyébként nem tud arról, hogy pattanásig feszült lenne a magyarok és az ukránok viszonya Kárpátalján. A palágykomoróci templom felgyújtása után például az összes helyi egyház közösen szentelte fel újra ukrán és magyar nyelvű istentiszteleten. Mint ismeretes, ez volt az az eset, amikor a gyújtogatás alkalmával magyarellenes feliratokat fújtak fel a falra, s amelyről Rácz András Oroszország-szakértő azt állapította meg, hogy az Orbán-kormánynak része lehetett benne, vagy legalábbis tudott róla.