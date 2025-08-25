Búcsú Kalmár Tibortól

gyász;Kalmár Tibor;

Kilencvenhárom évesen elhunyt Kalmár Tibor Jászai Mari-díjas rendező, érdemes művész.

„Jó lenne százhúsz évig élni” – halljuk az ismert slágert Kalmár Péter közösségi oldalán, aki az édesapjáról emlékezett meg egy összeállítással. Kalmár Tiborról tényleg azt hittük, hogy legalább százhúsz évig él. Idősen is rendkívül aktív volt, az elmúlt évtizedekben is több kötete jelent meg.

Gyerekszínészként tűnt fel, majd 1954-ben elvégezte a Színház-és Filmművészeti Főiskola rendező szakát. Később a legtöbb időt rendezőként a Vidám Színpadon töltötte. 1995–1999 között a Pesti Vicc főszerkesztője volt. Lapunkhoz is kötődött korábban, saját humoros rovata is volt egy időben. Sok egészestés show-t rendezett a Magyar Televízióban, nagy nézettségű vígjátékokat és szórakoztatóműsorokat készített. Jelentős színészekkel dolgozott együtt.

A budapesti szórakozóhelyek és legendás komédiások elismert tudója volt, köteteiben is sokat írt róluk. Mulattattam és mulattam az egyik kötetének a címe. Találó cím, pontosan összefoglalja Kalmár Tibor szenvedélyes ars poeticáját. Lénye, kíváncsisága és nem utolsósorban fáradhatatlan alkotókedve fájóan hiányozni fog.