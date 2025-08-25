Gulyás Gergely: A magyar és az orosz kormány közötti kapcsolat a magyar érdekeket szolgálja

kormányinfó;

2025-08-25 16:53:00 CEST

Az RTL következik. Az Otthon Start igénybevételéhez 10 százalék önerő kell, de egy MNB-s szabályozás szerint 40 év felettieknek az önerő 20 százalék, de a jegybankkal vizsgálják a szabályozás módosításának lehetőségét. Az Orbán-kormány azt akarja, hogy 10 százalékos legyen az önrész - mondta. A tranzakciós illeték áthárításának megakadályozásáról a miniszter konkrétumot nem tudott mondani, azt reméli, hogy igen.

A miniszterelnök nyilvánosan ítélte el a Munkács elleni orosz rakétatámadást - tért ki Gulyás Gergely a kérdés elől, tiltakozott-e az Orbán-kormány Oroszország előtt a légicsapás miatt. Kiderült, hogy nem, nem kérették be az orosz nagykövetet és nem is tiltakoztak az oroszoknál a történtek miatt.

Előzőleg a Népszava is érdeklődött a Külgazdasági és Külügyminisztériumnál Szergej Lavrov interjújának fényében, hogy történt-e magyar tiltakozás a munkácsi támadás ügyében az oroszoknál, mostanáig azonban nem kaptunk választ.

A magyar és az orosz kormány közötti kapcsolat a magyar érdekeket szolgálja - mondta a miniszter, aki szerint ha majd beszélni fog a magyar és az orosz fél, akkor biztosan elítéli majd a támadást.

A MiG-29-es alkatrészek ellopásáról Vitályos Eszter elismételte, hogy a honvédelmi miniszter belső vizsgálatot indított, de a tárca csak annyit hozott nyilvánosságra, hogy a betörés egy roncstelep-szerű helyen történt.Működésképtelen alkatrészek tűntek csak el. A nyomozás folyamatban van, amelynek célja, hogy megvizsgálják, hogyan törhettek be a katonai reptérre.

A szolnoki gyermekotthonban tapasztalható áldatlan állapotokról szólva Gulyás Gegely azt mondta, a részletekről Fülöp Attila államtitkár tud tájékoztatást adni, de természetesen minden bűncselekményt a lehető legsúlyosabban megtorlandónak tart. Az állami gondozásban gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények vért kívánnak - fogalmazott