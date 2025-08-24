Ha hihetünk Szergej Lavrovnak, az Orbán-kormány meg se említette a Munkács elleni orosz rakétatámadást a Putyin-rezsim előtt

Szijjártó Péter;rakétatámadás;Szergej Lavrov;Munkács;orosz-ukrán háború;

2025-08-24 23:12:00 CEST

Az orosz külügyminiszter azt állítja, még csak nem is hallott a légicsapásról.

Interjút adott az NBC Meet the Press című műsorának Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, azt állítva, még csak nem is hallott a Munkácsra mért csütörtöki orosz rakétatámadásról.

Mint ismert, 2025. augusztus 21-én hajnalban orosz cirkálórakéták találták el a kárpátaljai Munkácson az amerikai tulajdonú Flex elektronikai üzemét, ahol háztartási elektronikai termékeket, például kávéfőzőket gyártottak. Az NBC riportere megkérdezte, miért bombázták le az amerikai tulajdonú gyárat a magyar határ közelében, mire Szergej Lavrov közölte, – Oroszország soha, de soha nem célzott szándékosan olyan létesítményeket, amelyeknek semmi közük nincs Ukrajna katonai képességeihez. Egyes emberek nagyon naivak, és ha látnak egy kávéfőzőt a kirakatban, azt hiszik, hogy ott kávéfőzőket gyártanak. Hírszerzésünk nagyon jó információkkal rendelkezik, és mi csakis olyan célpontokat támadunk, ahogy mondtam is: katonai üzemeket, katonai létesítményeket vagy ipari üzemeket, amelyek közvetlenül részt vesznek az ukrán hadsereg számára készülő katonai felszerelések gyártásában.

A riporter kérdésére, hogy ezzel megerősíti-e a légicsapás tényét és azt, hogy Munkácson egy katonai üzem működött, Szergej Lavrov közölte, hogy a riporter szerinte kiforgatja a szavait, mert ő csak hipotetikusan vázolt fel egy szituációt, a Munkácsot ért támadásról nem is hallott. – Soha nem is hallottam róla. Csupán egy költői kérdést tettem fel: Ön tényleg azt hiszi, hogy ha egy vállalat fegyvereket gyárt, és része az ukrán katonai gépezetnek, amelynek célja az orosz állampolgárok megölésére szolgáló eszközök előállítása, akkor pusztán azért, mert ebben a vállalatban van amerikai tőke, mentességet kell élveznie? Ez volt a kérdésem. Nem hallottam erről az esetről. Ha tud küldeni nekem valamilyen hivatkozást az incidensre, amelyről beszél, utánanézek – mondta az orosz külügyminiszter, aki szerint sem az amerikai, sem a magyar tőke jelenléte nem jelent védelmet, ha katonai létesítményekről van szó. (A fenti linken szereplő videóban 16:32-nél kezdődik ez a rész.)

Ha Szergej Lavrov igazat mond, az azt jelenti, hogy az Orbán-kormány hivatalosan nem tilatkozott, a politikusai – leginkább Szijjártó Péter – meg se említették a légicsapás tényét, amikor az azóta eltelt időben a Putyin-rezsim képviselőivel egyeztetett. A külgazdasági és külügyminiszter a legutóbb még a Munkács elleni támadás előtt, augusztus 17-én egyeztetett Szergej Lavrovval, azóta viszont a Barátság kőolajvezetékre mért ukrán dróncsapás miatt egyeztetett Pavel Szorokin orosz energiaügyi miniszterhelyettessel.

Orbán Viktor egyébként a Digitális Polgári Köröknek írt nyílt levelében is hallgatott a Munkács elleni orosz rakétatámadásról.