Gulyás Gergely szerint Orbán Viktor munkatársai saját zsebből állták egy magánrepülőgépes út költségeit, hogy a főnökükkel dolgozhassanak

Magánügy, hogy Orbán Viktor mivel utazott el Horvátországba – válaszolta a 444 kérdésére Gulyás Gergely, Vitályos Eszter kormányszóvivő szerint pedig nem kérdés, hogy politikusok a szabadságuk alatt dolgoznak.
Ezután kiderült, Magyarországon előfordulhat, hogy Orbán Viktor politikai igazgatója, Orbán Balázs, illetve a Facebook-oldalának a kezelője, Kaminsky Fanni saját zsebből fizetett magánrepülőgépes út költségeit azért, hogy a miniszterelnökkel dolgozhasson.
A tárcavezető nem tudott konkrét összeget mondani arra, hogy a magánrepülőgép, illetve a vitorlás kibérlése mennyibe kerül, de a tárcavezető szerint nem olyan nagy pénzről van szó, újságírók is igénybe vehetnék.Az Átlátszó fotókat közölt arról, hogy Orbán Viktor egy Schmidt Mária érdekeltségébe tartozó magángéppel repült Horvátországba
Az orosz külső hírszerző szolgálat, az SZVR magyar politikáról és a Tisza Pártról szóló jelentésével kapcsolatban Gulyás Gergely elmondta, az szerintük igaz, hogy az EU-nak mindegy, hogy ki, de új kormány kell Orbán Viktoré helyett. A tárcavezető szerint az nem beavatkozás a magyar belügyekbe, hogy közölnek olyan információkat, amelyek szerinte mindenki számára ismertek.
A kérdésre, hogy milyen eszközökkel avatkozik be az EU a magyar választásokra, Gulyás Gergely felsorolt kormányzati korrupció miatt kiszabott uniós szankciókat, például, hogy visszatartják az uniós forrásokat. Az Orbán-kormány akkor fog beszélni a munkácsi támadásról az oroszokkal, amikor a kárpátaljai magyarok érdekében azt majd indokoltnak tartja - mondta.Nyíltan Magyar Péter ellen kampányol a közvetlenül Vlagyimir Putyin felügyelete alatt álló orosz külföldi hírszerzés
A Hatvanpusztát firtató kérdésre azt mondta, hogy id. Orbán Győző bányájának nyeresége követhető, és ha valaki elvégzi a becslést, akkor az építkezés belefér. A politikus politikai hisztériának titulálta az ügyben kialakult helyzetet.