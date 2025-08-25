Gulyás Gergely szerint Orbán Viktor munkatársai saját zsebből állták egy magánrepülőgépes út költségeit, hogy a főnökükkel dolgozhassanak

Gulyás Gergely;kormányinfó;

2025-08-25 17:28:00 CEST

A többi magánügy.

Magánügy, hogy Orbán Viktor mivel utazott el Horvátországba – válaszolta a 444 kérdésére Gulyás Gergely, Vitályos Eszter kormányszóvivő szerint pedig nem kérdés, hogy politikusok a szabadságuk alatt dolgoznak.

Ezután kiderült, Magyarországon előfordulhat, hogy Orbán Viktor politikai igazgatója, Orbán Balázs, illetve a Facebook-oldalának a kezelője, Kaminsky Fanni saját zsebből fizetett magánrepülőgépes út költségeit azért, hogy a miniszterelnökkel dolgozhasson.

A tárcavezető nem tudott konkrét összeget mondani arra, hogy a magánrepülőgép, illetve a vitorlás kibérlése mennyibe kerül, de a tárcavezető szerint nem olyan nagy pénzről van szó, újságírók is igénybe vehetnék.

Az orosz külső hírszerző szolgálat, az SZVR magyar politikáról és a Tisza Pártról szóló jelentésével kapcsolatban Gulyás Gergely elmondta, az szerintük igaz, hogy az EU-nak mindegy, hogy ki, de új kormány kell Orbán Viktoré helyett. A tárcavezető szerint az nem beavatkozás a magyar belügyekbe, hogy közölnek olyan információkat, amelyek szerinte mindenki számára ismertek.

A kérdésre, hogy milyen eszközökkel avatkozik be az EU a magyar választásokra, Gulyás Gergely felsorolt kormányzati korrupció miatt kiszabott uniós szankciókat, például, hogy visszatartják az uniós forrásokat. Az Orbán-kormány akkor fog beszélni a munkácsi támadásról az oroszokkal, amikor a kárpátaljai magyarok érdekében azt majd indokoltnak tartja - mondta.

A Hatvanpusztát firtató kérdésre azt mondta, hogy id. Orbán Győző bányájának nyeresége követhető, és ha valaki elvégzi a becslést, akkor az építkezés belefér. A politikus politikai hisztériának titulálta az ügyben kialakult helyzetet.