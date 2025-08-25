Gulyás Gergely szerint Szergej Lavrov orosz külügyminiszter vélhetőleg nem mondott igazat a munkácsi orosz rakétatámadásról

Gulyás Gergely;kormányinfó;

2025-08-25 17:38:00 CEST

A Telex az orosz külső hírszerzés Magyarországról szóló jelentéséről kérdezett, Gulyás Gergely pedig igyekezett úgy tenni, mintha nem értené, miért kerül szóba ez az ügy.

Arra a kérdésre, hogy lát-e olyan veszélyt, miszerint a magyar ellenzék bármelyik pártja a választások előtt törvénytelen eszközökkel próbálna hatalomra jutni, a válasza az volt, hogy ennek semmiféle realitása nincsen. Ezt követően egy adok-kapok kezdődött, amelynek során a miniszter kijelentette, hogy ide citálnak egy orosz hírszerzési anyagot, amivel ő nem akar foglalkozni, mert nem érzi úgy, hogy a magyar kormánynak ezzel foglalkoznia kellene. Van egy tényszerű állítás: Brüsszel más kormányt szeretne látni Budapesten. Úgy gondolja, hogy „a nagyon súlyos tájékozatlanság, naivitás vagy hazugság bűne” nélkül senki nem gondolja, hogy ez nem így van.

Közölte azt is, hogy Szergej Lavrov orosz külügyminiszter vélhetően nem mondott igazat, amikor azt állította, hogy nem tudott a Munkácsot ért rakétatámadásról. Beszélt arról is, hogy Kárpátalján még mindig élnek magyarok, bár nem olyan számban, mint a rendszerváltozás idején vagy a háború előtt. Ennek oka nemcsak az orosz támadás Ukrajna ellen, hanem az ukrán kisebbségellenes nyelvtörvény és az oktatási törvény is. Mivel azonban tízezres nagyságrendben élnek ott magyarok, fontos, hogy a Kárpát-medencében biztonságban legyenek – fejtegette. Hozzátette, hogy ha valaki megnézi, Ukrajna mely részeit mennyi támadás érte, és összefüggést lát aközött, hogy Magyarország Oroszországgal milyen viszonyban van, és eszerint ítéli meg a magyar–orosz kapcsolatokat, akkor Kárpátalja eddig Ukrajna legbiztonságosabb része volt, és ettől az egy katonai akciótól – bármennyire elítélendő is – ez nem változott meg. Jelezte, hogy ennek vélhetőleg köze van a magyar–orosz kapcsolatokhoz is.

Szólt arról is, hogy Magyarország ellenezte, hogy Oroszország háborút indítson, mert ez megnehezíti az országba irányuló orosz energiaszállítást. Ugyanezen okból ítélte el az orosz támadást, és elítéli azt is, amikor Ukrajna támadja meg azokat az ellátási útvonalakat, amelyek Magyarország és Szlovákia energiabiztonságához szükségesek.