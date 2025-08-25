Nyílt levelet írt Orbán Viktornak és Pintér Sándornak a közalkalmazottak szakszervezete az Oktatási Hivatal dolgozóinak alacsony bére miatt

Nyílt levélben követel ismételt bértárgyalást a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) Orbán Viktor miniszterelnöktől és Pintér Sándor belügyminisztertől – derül ki az érdekképviselet hétfői közleményéből. Az MKKSZ szerint a jelenlegi helyzet tarthatatlan, miután az Oktatási Hivatalból az alacsony keresetek miatt közel 120 dolgozó távozott más munkahelyre 2025. I. félévében.Százhúsz dolgozó mondott fel az Oktatási Hivatalban 2025 első félévében
„A hivatal dolgozói rendkívül feszült figyelemmel várták az Önök válaszát. Sajnos az elmúlt két hétben semmilyen érdemi reagálás nem történt. A dolgozók körében ez csalódottságot eredményezett, és felerősödve folytatódhat a felmondási hullám”
– írták.
Hozzátették, rövidesen kezdődik a tanév, a feladatok mennyisége pedig óriási. „Az Oktatási Hivatal személyi állományának ilyen mértékű változása rendkívüli módon kockáztatja a hivatal által koordinált oktatási feladatok színvonalas megvalósulásának biztonságát” – húzta alá Boros Péterné, az MKKSZ elnöke. Majd azzal folytatta:
„Azonnali bértárgyalást sürgetek! Az érdekegyeztetési kezdeményezésünknek kizárólag szakpolitikai, humánerőforrás-gazdálkodási és az érintett dolgozók megélhetésének biztosítása érdekében keresetnövelési célja van.”
A levélben arra kérte a kormányfőt és a belügyminisztert, hogy mielőbb jelöljék ki azt a kormányzati tárgyalópartnert, aki felhatalmazással rendelkezik bérmegállapodás megkötésére. Szeptember ötödikéig várnak a visszajelzésre, azonban ha a kijelölt dátumig a válasz elmarad, akkor sztrájkot készítenek elő.