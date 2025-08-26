Elismerésekre 167 milliót, kiküldetésekre 69 milliót költött az Állami Számvevőszék az elmúlt 2,5 évben

Állami Számvevőszék;elismerés;munkatársak;hivatalos út;külföldi kiküldetés;

2025-08-26 05:50:00 CEST

A hivatal jutalmat vagy bónuszt nem fizet, egy belső szabályozás alapján elismeréseket ítél oda.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2023. január 1. és 2025. július 31-e között 167,2 millió forintot adományozott elismerésként munkatársainak – tudta meg a Népszava. Bár a hivatal jutalmat vagy bónuszt nem fizet, egy belső szabályozás alapján elismeréseket ítél oda. Ezek lehetnek szimbolikusak – például plakett vagy oklevél –, a gyakorlatban azonban, mint azt a számok mutatják, többnyire pénzbeli juttatással is járnak.

Az ÁSZ lapunknak küldött válaszából kiderült, hogy 2023-ban 35 fő kapott elismerést, összesen 57 millió forintot. Egy évvel később a kedvezményezettek száma megduplázódott: 2024-ben 70 dolgozónak ítéltek meg 82,6 millió forintot. 2025 első hét hónapjában 28 fő örülhetett, nekik 27,6 millió forintot osztott ki a hivatal.

Nem egészen három év alatt tehát összesen 133 fő kapott pluszpénzt.

Mint megtudtuk, az ÁSZ az érintett időszakban nemcsak elismerésekre, hanem hivatalos utakra is bőven költött. 2023 és 2025 júliusa között

összesen 71 külföldi kiküldetést bonyolítottak le, 110 résztvevővel, 38,6 millió forint értékben.

Az éves bontásból kitűnik, hogy a kiadások évről évre nőttek.

2023-ban 27 utazás történt 40 fő részvételével, 9,85 millió forintért.

2024-ben 26 út valósult meg, 42 résztvevővel, 13,2 millió forintért.

2025 első hét hónapjában pedig 18 kiküldetés zajlott, 28 fővel, összesen 15,5 millió forintért

– vagyis már meghaladta a 2024 egészére elszámolt összeget, és magasabb a 2023-asnál is.

Az ÁSZ kérdésünkre részletezte a három legdrágább utat is.

Idén márciusban öt munkatárs hét napra Üzbegisztánba (Taskentbe és Szamarkandba) utazott, 5,15 millió forintért.

Ennek része volt a 2,2 milliós szállásköltség, a 2,5 milliós repülőjegy-kiadás, a több mint 300 ezres napidíj és a további 131 ezer forintnyi egyéb tétel (biztosítás és a repülőtéri protokollszolgáltatás, az úgynevezett kormányváró használata).

2025 januárjában két fő három napot töltött Párizsban, 1,64 millió forintért,

míg 2024 márciusában egy munkatárs négy napra New Yorkba utazott, 1,46 millió forintért.

A külföldi utazások mellett belföldön is gyakran útra keltek a számvevők, főként ellenőrzési feladatok miatt. 2023 és 2025 júliusa között 1566 belföldi kiküldetés történt, összesen 30,4 millió forintos költséggel.

Az éves bontás itt is folyamatos emelkedést mutatott:

2023-ban 525 kiküldetés zajlott 9,59 millió forintért,

2024-ben 646 út 12,7 millió forintért,

míg 2025 első hét hónapjában 395 út 8,14 millió forintba került.

A hivatal a 2025. július 31-ei állapot szerint 18 darabos járműflottával rendelkezett. Ennek fenntartása az év első hét hónapjában 4,27 millió forintos üzemanyagköltséggel járt, a hivatali autókat magáncélra kizárólag az elnök és az alelnökök használhatták, más munkatársak nem.

Szolgálati lakást, lakhatási támogatást vagy tartós szálláscélú elhelyezést ugyanakkor az ÁSZ nem biztosított.