Budapest IX. kerületi polgármesteri hivatalának a vezetője a döntés előtt kiosztott összesen több 50 millió forint jutalmat is. Az ügyben vizsgálat indult.
A hivatal jutalmat vagy bónuszt nem fizet, egy belső szabályozás alapján elismeréseket ítél oda.
A február közepén meghalt ellenzéki vezetővel kapcsolatban állókat szisztematikusan üldözi a putyini rendszer.
Hétre ugrott a Tényektől rövid időn belül távozók száma - írja a 24.hu. A portál forrásai szerint kezd tarthatatlanná válni a helyzet a szerkesztőségben, ahol többeknek Tóth Tamás Antalnak, a műsor helyettes vezetőjének stílusával, másoknak az alacsony bérekkel és a létszámhiány miatt megnövekedett munkamennyiséggel van bajuk, és azzal, hogy szakmailag vállalhatatlan anyagokhoz kellene a hangjukat adniuk. Kökény-Szalai Vivien hírigazgató ugyanakkor a 24.hu-nak azt mondta, szerinte minden rendben van.
Pethő András, a Lázár János utazásairól szóló Origo-cikksorozat szerzője a Facebookon jelentette be, hogy felmond a hírportálnál. Példáját többet követhetik - írja az Index.