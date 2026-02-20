Sorra lépnek le a Vajna-tévé hírműsorától - Minősíthetetlen a stílus

Hétre ugrott a Tényektől rövid időn belül távozók száma - írja a 24.hu. A portál forrásai szerint kezd tarthatatlanná válni a helyzet a szerkesztőségben, ahol többeknek Tóth Tamás Antalnak, a műsor helyettes vezetőjének stílusával, másoknak az alacsony bérekkel és a létszámhiány miatt megnövekedett munkamennyiséggel van bajuk, és azzal, hogy szakmailag vállalhatatlan anyagokhoz kellene a hangjukat adniuk. Kökény-Szalai Vivien hírigazgató ugyanakkor a 24.hu-nak azt mondta, szerinte minden rendben van.