Kiutasították az iráni nagykövetet Ausztráliából az országban történt antiszemita támadások miatt

2025-08-26 08:17:00 CEST

A teheráni ausztrál nagykövetség pedig felfüggesztette a működését.

Kiutasították Irán ausztráliai nagykövetét, miután hírszerzési források szerint az iráni kormány áll az országban tavaly végrehajtott két antiszemita támadás mögött.

Kedd reggel Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök jelentette be, hogy az ausztrál belföldi hírszerzés, az Ausztrál Biztonsági Hírszerző Szervezet (ASIO) felfedte: az iráni kormány áll a decemberben a melbourne-i Addas Israel zsinagóga, illetve októberben egy Sydney-i zsinagóga elleni támadás mögött. A kormányfő jelezte, hogy

a teheráni ausztrál nagykövetség felfüggesztette működését, és minden diplomata biztonságban van egy harmadik országban. Az iráni nagykövetet és a nagykövetség három másik munkatársát persona non gratának nyilvánították, és hét napon belül el kell hagyniuk az országot.

Ez az első alkalom Ausztrália háború utáni időszakában, hogy Canberra kiutasított egy nagykövetet – nyilatkozta Penny Wong ausztrál külügyminiszter, aki azonban megjegyezte, hogy Ausztrália továbbra is fenntart bizonyos diplomáciai csatornákat Teheránnal. Egyben arra kérte az ausztrálokat, hogy ne utazzanak Iránba, és felszólította a perzsa államban tartózkodó összes ausztrált, hogy lehetőség szerint azonnal hagyja el az országot.