Bár első fokon pert nyert az Átlátszó, nem akarja kiadni a szolgálati villákra vonatkozó adatokat a honvédség cége

2025-08-26 12:16:00 CEST

Fellebbezett a döntés ellen a HM EI Zrt.

Első fokon pert nyert a Honvédelmi Minisztérium alá tartozó HM EI Zrt.-vel szemben az Átlátszó, az állami tulajdonú cégnek így elvileg ki kellene adnia, hogy a volt vezérkari főnök, Ruszin-Szendi Romulusz és a korábbi honvédelmi miniszter, Benkő Tibor által használt szolgálati villákat kinek az utasítására és mennyiért vették meg, újították fel, illetve Benkő esetében adták el. A lap szerint azonban a HM EI Zrt. fellebbezést nyújtott be, mivel úgy véli, nem kötelezhető az adatok kiadására.

Az Index még februárban írt arról, hogy a Tisza Párt szakértőjeként felbukkanó volt vezérkari főnök, Ruszin-Szendi Romulusz közel 1 milliárd forintért „építtetett magának” egy szolgálati villát Dunakeszin. Akkor az Átlátszó kiderítette, hogy a ház soha nem volt Ruszin-Szendié, az ingatlan a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. (HM EI Zrt.) tulajdonában van. Ezzel szemben a korábbi honvédelmi miniszter, Benkő Tibor megvett egy budaörsi házat, amit korábban szolgálati lakásként használt. Ennek szintén a HM EI Zrt. volt a tulajdonosa.

Mivel a cég állami tulajdonban van és közpénzből (is) működik, a lap közadatigénylés keretében kérte ki az ingatlanokkal kapcsolatos szerződéseket és az illetékesek neveit. A HM EI Zrt. azonban ennek nem tett eleget, ezért az Átlátszó perre ment, amit első fokon meg is nyert.

A honvédségi cég fellebbezett a döntés ellen. A HM EI Zrt. többek között arra hivatkozott – már a perfelvétel során is –, hogy az adatigénylés tárgyát illetően KEHI vizsgálat és büntetőeljárás is zajlik (előbbi közben már le is zárult), az adatok döntéselőkészítő adatok, az információk megismerése pedig veszélyeztetné a folyamatban lévő eljárások eredményességét. Emellett úgy véli, hatáskör hiányában a bíróság el sem járhatna az ügyben.

A cég ezért az elsőfokú határozat hatályon kívül helyezését és az eljárás megszüntetését, valamint a kereset teljes egészében történő elutasítását kéri.

Az Átlátszó azt írja, a jogásza fellebbezési ellenkérelmet nyújtott be, amelyben többek között hangsúlyozza, hogy

a lap által kért adatok az említett eljárásoktól függetlenül, azok megindulását megelőzően (évekkel korábban) jöttek létre, és pusztán annak a ténye, hogy egy közérdekű adatot egy másik eljárásban használnak vagy használhatnak, nem lehet indoka a közérdekű adatok nyilvánosságtól való elzárásának.

A lap kiemeli, ennek ellenkezőjét a HM EI Zrt. nem tudta bizonyítani az elsőfokú eljárás során. Mint ahogy azt sem tudta igazolni, hogy pontosan milyen folyamatban lévő eljárásban hozandó döntés megalapozását szolgálják a kiadni kért közérdekű adatok, és azok kiadása mennyiben befolyásolná a szóban forgó döntés meghozatalát.