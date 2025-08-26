Orbán Balázs lehet a Fidesz kampányfőnöke

Fidesz;kampány;Orbán Balázs;

Hamarosan megerősíthetik a kinevezést.

Orbán Balázs lesz Orbán Viktor és a Fidesz kampányának vezetője – írja kormányzati forrásokra hivatkozva a 444.hu.

A portál információi szerint még a szeptember 7-i kötcsei találkozó előtt megerősítik a politikai igazgató kinevezését, aki nem kívánta kommentálni az értesülést. Csupán annyit közölt, hogy a kampánystáb felépítéséről a politikai szezon kezdetekor adnak hivatalos tájékoztatást.

A korábbi kampányfőnök, Gyürk András - aki először a 2004-es európai parlamenti választás során látta el ezt a feladatot - továbbra is részt vesz a kampánycsapat munkájában, a stratégiai kérdésekért fog felelni. Bár képviselőként Brüsszelben él, a 2010-es országgyűlési választás óta minden országos kampányt ő irányított.

Orbán Balázs a múlt héten Orbán Viktor társaságában Brač szigetére utazott, ahol Kaminski Fanny kommunikációs munkatárs és Máté János, a Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár is jelen volt. A csapat a Schmidt Mária érdekeltségébe tartozó magángéppel érkezett Horvátországba, hogy előkészítse a kampányt.

A politikai igazgató előtérbe kerülése összefügg azzal, hogy a miniszterelnök tavasszal saját kezébe vette a politikai kommunikáció irányítását. Az elmúlt hónapokban gyakrabban reagált közéleti ügyekre, több interjút adott – olykor kevésbé ismert médiumoknak is –, érzékeny témákat érintett, és kommentelni is elkezdett. Az, hogy közvetlen beosztottját bízta meg a kampány vezetésével, arra utal, hogy a miniszterelnök a politikai munka mellett szoros felügyelet alatt tartja a választási felkészülést.