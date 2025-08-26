Hárman meghaltak a Vietnámot pusztító tájfunban, Hanoi utcáit elöntötte a víz

Vietnám;természeti katasztrófa;tájfun;szélsőséges időjárás;

2025-08-26 14:31:00 CEST

Több települést elzárt az áradás, de földcsuszamlásokra is lehet számítani.

Legkevesebb három ember meghalt, és tízen megsérültek, amikor a Kajiki tájfun lecsapott Vietnámra – írja a Reuters.

A hanoi kormány közlése szerint a vihar közel 7000 otthonban okozott károkat, 28 800 hektárnyi rizsföldet öntött el, és 18 000 fát döntött ki. Emellett 331 villanyoszlop is kidőlt, ami széles körű áramkimaradást okozott Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh, Thai Nguyen és Phu Tho tartományokban.

Hanoiban szintén jelentős károk keletkeztek: a keddi reggeli felhőszakadás következtében az utcák víz alá kerültek, a közlekedés megbénult, több útszakaszon az autók tetejéig ért a víz, és egyes lakóövezeteket teljesen elárasztott. A főváros eközben a jövő hétre tervezett, az ország fennállásának 80. évfordulóját ünneplő nagyszabású felvonulásra készül. Az állami televízió felvételei szerint a Nyugati-tó kilépett a medréből, miközben folyamatosan esett az eső. Bac Ninh tartomány több települése is elszigetelődött az áradás miatt.

A tájfun hétfő délután érte el Vietnám északi-középső partvidékét, majd kedd reggelre, Laosz felé haladva, trópusi depresszióvá (a trópusi ciklon legkisebb intenzitású formája - a szerk.) gyengült – közölte a nemzeti meteorológiai szolgálat. Az előrejelzés szerint azonban az ország északi részén továbbra is heves esőzések várhatók, helyenként hat órán belül akár 150 milliméter csapadék is lehullhat, ami hirtelen áradásokat és földcsuszamlásokat okozhat.

Mielőtt elérte volna Vietnámot, a Kajiki vasárnap Kína déli részén, Hajnan szigetén söpört végig. Sanya városában emiatt üzleteket zártak be, és felfüggesztették a tömegközlekedést.