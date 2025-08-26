Donald Trump közölte, a nukleáris leszerelésről is tárgyalt Vlagyimir Putyinnal

Oroszország;Kína;Egyesült Államok;Vlagyimir Putyin;Donald Trump;nukleáris leszerelés;

2025-08-26 09:51:00 CEST

Megjegyezte, hogy az orosz elnök hajlandó lenne ezt megtenni, sőt, szerinte Kína is követni fogja a példáját.

Donald Trump közölte, hogy a nukleáris leszerelésről folytatott megbeszélést Vlagyimir Putyinnal, és újságíróknak arról számolt be: az orosz elnök ezt „hajlandó lenne megtenni”, és szerinte Kína is követni fogja a példáját – írja a CNN.

Az amerikai elnök úgy fogalmazott:

„Az egyik dolog, amit Oroszországgal és Kínával megpróbálunk elérni, az a nukleáris leszerelés, és ez nagyon fontos – ez az egyik dolog, amiről Putyin elnökkel beszéltem, de nem csak erről volt szó, hanem más dolgokról is –, és azt hiszem, a nukleáris leszerelés egy nagyon nagy játék.”

Trump azt is leszögezte, „nem engedhetjük, hogy a nukleáris fegyverek elterjedjenek, meg kell állítanunk a nukleáris fegyvereket”.

Az amerikai elnök korábban aggodalmát fejezte ki Oroszország nukleáris képességei miatt, miután Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök azt sugallta, Trump háború felé tereli az Egyesült Államokat és Oroszországot. Mindez azzal kezdődött, hogy Trump jelentősen lerövidítette a Vlagyimir Putyinnak előzőleg megszabott 50 napos határidőt, 10-12 napra, miután az orosz félnél minden jel szerint süket fülekre találtak az ukrajnai háború leállítását célzó próbálkozásai. Medvegyev (aki jelenleg az Orosz Föderáció Biztonsági Tanácsának alelnöke) erre reagáló bejegyzésében azt írta, Trump ultimátum-játékot játszik Oroszországgal, de két dologra kell emlékeznie. Az egyik, hogy Oroszország nem Izrael és nem is Irán. A másik pedig, hogy „minden új ultimátum fenyegetés és egy lépés a háború felé. Nem Oroszország és Ukrajna között, hanem a saját országával”. Az amerikai elnök ezt követően közölte, elrendelte két atom-tengeralattjáró elhelyezését a megfelelő régiókban arra az esetre, „ha ezek az ostoba és gyújtó hangvételű kijelentések többet jelentenének”.