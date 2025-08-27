Érdekes arcokkal jön a közlekedési sakkjátszma, öten a BKK-t és a BKV-t is elvezetnék

Budapest;BKV;tömegközlekedés;BKK;cégvezetők;

2025-08-27 05:50:00 CEST

Újabb nevek szivárogtak ki lapunkhoz a BKV-BKK cégvezetői pályázatára jelentkezőnek listájáról. Információink szerint öten mindkét cég irányítására vállalkoznának.

Érdekes nevek bukkannak fel a fővárosi önkormányzat két közlekedési cégének vezetésére pályázók között – tudta meg a Népszava. Ahogy arról kedden beszámoltunk, a június közepén másodjára meghirdetett két vezérigazgatói állásra ezúttal 20 pályázat érkezett a márciusi 13 jelentkezéssel szemben. Igaz, öt név mindkét listán szerepel, lévén a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK) és Budapesti Közlekedési Zrt. (BKV) vezérigazgatói posztjára is bejelentkeztek.

A BKV élére most 11-en pályáztak, míg a BKK vezérigazgatói posztjára 9-en. A Népszavához eljutott névsorban szerepel a lapunk által korábban említett két jelenlegi vezérigazgató-helyettes: Bodor Ádám a BKK mobilitási vezérigazgató-helyettese, aki egyébként a három fős igazgatóság egyik tagjaként jelenleg is felel a cég irányításáért, a BKV esetében pedig Szedlmajer László, a társaság jelenlegi autóbusz és trolibusz üzemeltetési vezérigazgató-helyettese. A BKV jelenlegi vezérigazgatója a lapunkhoz eljutott lista szerint nem pályázott, ami nem annyira meglepő, elég kevés esélye lenne elnyerni a Fővárosi Közgyűlés többségének támogatását.

A BKK és a BKV vezérigazgatói posztjára pályázók között több ismerős név is felbukkan, ám egyelőre csupán a névsor áll rendelkezésünkre, a teljes pályázati dokumentáció nem, így csak vélelmezni tudjuk a nevek mögötti személyeket. Mindkét listán szerepel például Bernula István Bertold, a Zuglói Városgazdálkodási Zrt. tavaly októberben, a momentumos Rózsa András polgármesterré választása után menesztett vezetője. Az új kerületvezetés által elindított korrupciós vizsgálat mindenesetre „súlyos és rendszerszintű közbeszerzési szabálytalanságokra” utaló mintázatot tárt fel. Bernula korábban az állami Volán társaságoknál dolgozott több évig.

A másik kettős jelölt Szunomar Tibor, aki a Főtaxi korábbi vezetője. De ismerősen csenghet Király István neve is, aki korábban a Vodafone Magyarország vezérigazgató-helyetteseként, majd meglehetősen rövid ideig az Antenna Hungária vezérigazgatója is dolgozott.

„Van az úgy az életben, hogy a tulajdonos és a menedzsment véleménye eltér…”

– írta az Antenna Hungáriát felvásároló 4iG-tól való távozásakor.

Vásárhelyi Tibor a nemzeti kukaholdingos vargabetű után térne vissza a fővárosi cégcsaládba, korábban a Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) stratégiai vezérigazgató-helyettese volt. A listán szerepel Sabjányi László, aki 2024 októberéig a BOLT taxitársaság vezérigazgatója volt. Sabjányi egyébként már az első pályázaton bejelentkezett mindkét pozícióra, ahogy Bernula István Bertold is, míg Szunomár Tibor akkor csak a BKK-ra adta be a pályázatát.

A BKK-nál is nagyobb kihívást jelentő BKV élére a korábban említettek mellett pályázott Tomasitz István, aki vélhetőleg azonos a BKV egykori jogi igazgatójával, akitől nem sokkal Kocsis István távozása után vált meg az akkor még Tarlós István vezette főváros. Akkoriban úgy hírlett a menesztés oka az volt, hogy túl sokszor ment szembe a BKK-val, erősen bírálva az ott születő szakmai elképzeléseket. Czédli György neve a mostani pályázati lista mellett egy BKV-s szerződésen is szerepel osztályvezetői beosztásban. Szepesi Péter pedig a BKK-val szoros üzleti kapcsolatban álló ArrivaBus Kft. volt ügyvezető igazgatójaként lehet ismerős.

A pályázati dokumentumokat a főváros ígérete szerint nyilvánosságra hozzák. A jelentkezők közül a Tisza Párt képviselője, Orbán Árpád által vezetett tulajdonosi bizottság és a Vitézy Dávid vezette városfejlesztési bizottság választja ki a legalkalmasabbat, akit azután kinevezésre javasolnak Karácsony Gergely főpolgármesternek. A döntés joga a Fővárosi Közgyűlésé, ám a grémium elé csak a főpolgármester terjesztheti fel a jelölteket.

A BKK és a BKV helyzete bizonyos értelemben speciális, mivel mindkét közlekedési társaság szeptember végéig kinevezett ideiglenes vezetéssel működik, lévén a BKK vezérigazgatója Walter Katalin felmondott a vezetői cégvezetői pályázatok és a cégek körüli politikai játszmák miatt, Bolla Tibort pedig menesztette a főpolgármester egy számlagyáras nyomozásban érintett személlyel készült közös fotók okán.

A Tisza és a Podmaniczky Mozgalom által szorgalmazott cégvezetőváltásban érintett három másik önkormányzati cég – BGYH, BFVK és a BKM – esetében a bizottság már megküldte az általuk legalkalmasabbnak tartott jelöltek nevét a főpolgármesternek, de szavazás még nem volt ezekről. Ezen cégeknél a jelenlegi vezetők határozatlan idejű szerződéssel bírnak.

Ahogy arról korábban beszámoltunk a cégvezetői pályázatok szakmaiságát sokan bírálták. Már a jogszabályoknak megfelelő pályázati kiírást is csak másodjára sikerült elkészíteni. A március végén lezárult első ten­derre összesen 43 pályázat érkezett, de akkor is többen pályáztak több helyre. A pályázatok színvonala elmaradt a várttól, így összesen 17 aspiránst hívtak meg szóbeli meghallgatásokra. A BKK és a BKV esetében végül újra ki kellett írni a pályázatot, mert a vezetők kiesésével nem maradt versenytárs.