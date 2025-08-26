A két jelenlegi vezérigazgató-helyettes is indult a BKK és a BKV cégvezetői pályázatán

Budapest;BKV;Fővárosi Közgyűlés;Kiss Ambrus;BKK;cégvezetők;

2025-08-26 05:55:00 CEST

A pályázatokat június közepén írták ki újra, miután elsőre annyira kevesen maradtak fenn a rostán a meghallgatások után, hogy a Tisza a pályázat meghosszabbítását kérte.

Vasárnap zárult a két fővárosi közlekedési cég vezetésére kiírt pályázat jelentkezési határideje. A pályázatokat június közepén írták ki újra, miután elsőre annyira kevesen maradtak fenn a rostán a meghallgatások után – 2-2 fő -, hogy a Tisza a pályázat meghosszabbítását kérte. A Fővárosi Közgyűlés ehelyett a cégvezetői pályázatok újbóli kiírásáról döntött a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK) és a Budapesti Közlekedési Zrt. (BKV) esetében. Nem mintha a többi cégnél olyan nagy lett volna a merítés. A fővárosi vagyonkezelő cégnél (BFVK) például szintén kettőből kellett végül választania a bizottságnak, míg a Budapesti Közművek (BKM) Zrt. esetén is csak három név szerepelt a végső szavazó listán. Ezek esetében azonban nem írtak ki új szavazást, bár egyelőre a bizottság által már kiválasztottakról sem szavazott a Fővárosi Közgyűlés. A felterjesztés joga ugyanis Karácsony Gergely főpolgármesteré.

A BKK és a BKV esetében a most vasárnapi határidőre mindenesetre többen jelentkeztek, mint a márciusban. Kiss Ambrus a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója a Népszava kérdésére azt válaszolta, hogy a BKV élére 11-en pályáztak, míg a BKK vezérigazgatói posztjára ezúttal 9 jelentkező akadt. Márciusban a BKK esetében heten, a BKV élére hatan pályáztak.

A Népszava információi szerint

a BKK jelenlegi pályázói között ott van Bodor Ádám a cég egyik vezérigazgató-helyettese is, akinek jó esélye van megszerezni a többség támogatását a közgyűlésben.

A több diplomás szakember korábban foglalkozott uniós projektekkel, dolgozott Brüsszelben és miniszeri biztosként is Magyarországon. A BKK-hoz 2020 végén került, 2025 áprilisától mobilitási vezérigazgató-helyettes.

A BKV vezérigazgatói posztjára jelentkezők között pedig ott van Szedlmajer László, a cég jelenlegi autóbusz és trolibusz üzemeltetési vezérigazgató-helyettese.

A közlekedésmérnök a MATÁV, a Főmterv és a Siemens után csatlakozott a BKV-hoz. Sok minden volt már a cégnél - műszaki titkár, villamos forgalmi főmérnök – most a sokak által támadott Takács Péter vezérigazgató egyik helyettese, de vélhetőleg neki sem jöttek jól az augusztusi busztüzek.

Kiss Ambrus mindenesetre sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánta lapunk értesülését.

„A neveket és a pályázatokat nyilvánosságra fogjuk hozni, miután átesnek a hivatali ellenőrzésen és a jogszabályoknak megfelelően anonimizálják ezeket”

– ígérte a főigazgató. Ezt követően adják át a pályázati dokumentumokat a Tisza párti Orbán Árpád vezette pályázati bizottságnak.

„Az már a bizottságon is múlik, hogy a kiválasztás lezárul-e szeptember végéig és a Fővárosi Közgyűlés szavazhat-e a jelöltektől a szeptember végén esedékes következő rendes ülésen” – tette hozzá a Kiss Ambrus.

A szeptember végi határidő azért lenne fontos, mivel mindkét cég határozott időre, szeptember végéig kinevezett vezetővel működik július óta.

Mint arról korábban beszámoltunk, a nyár elejére – meglehetősen váratlanul – mindkét fővárosi közlekedési társaság vezérigazgató nélkül maradt. Bolla Tibort azután menesztette Karácsony Gergely, hogy több közös fotó jelent meg róla és a a számlagyár működtetésével gyanúsított F. Zsoltról. A cég ideiglenes vezetésével - saját hatáskörben eljárva - Takács Pétert bízta meg. Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom vezetője berzenkedett, mondván az M3-as metróvonalra kiírt, „ gyanús körülmények tömegével terhelt, az oroszok versenytársainak kizárásával végződő közbeszerzést” Bolla Tibor Takács Péterrel közösen irányította.

A BKK-t jelenleg szokatlan módon egy három fős grémium irányítja: Bodor Ádám mobilitási -, Diószegi Ágnes ügyfélkapcsolati és értékesítési –, valamint Sághy Andrea HR vezérigazgató-helyettesek. A korábbi vezérigazgató Walter Katalin éppen a cégvezetői pályáztatok körüli anomáliák okán mondott fel, majd június végével távozott a cégtől. A Népszavának akkor azt mondta: „sokkoló élmény volt” számára a Fővárosi Közgyűlésben tartott bizalmi szavazás, amikor a képviselők példátlan egyetértésben megszavazták az összes fővárosi cég vezetőjének visszahívását. Mint mondta: „a szavazást csak a cégvezetői pályáztatás tudta alulmúlni. A hivatalos kommunikáció szerint profi, kipróbált menedzsereket keresnek. Menet közben változtatták a szabályokat, még csak be se hívtak meghallgatásra. Ez rettentő távol van a profizmustól. Inkább a dilettantizmus és az irányított politikai játszma keveréke. Ráadásul teljesen diszkriminatív. Az nem szakmai döntés, hogy teljesítménytől függetlenül mindenkinek mennie kell, aki Karácsonnyal dolgozott.”