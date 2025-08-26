Több mint négy és fél millióba kerülhet kibérelni azt a magánrepülőgépet, amellyel Orbán Viktor Horvátországba repült

Orbán Viktor;Horvátország;magángép;

Arról, hogy mennyiért bérelték ki - ha az állításnak megfelelően tényleg kibérelték - nagy a csend.

Ismeretes, hogy Orbán Viktor a Schmidt-Ungár család Pilatus PC-12 típusú magángépével repült idén horvátországi nyaralására, Brač szigetére, Orbán Balázs, Kaminski Fanny és Máté János társaságában. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a tegnapi kormányinfón konkrétumok említése nélkül arról beszélt, hogy egy ilyen gép bérlési költségeit egész biztosan mind a négyen meg tudják engedni maguknak, ezért a 444 utánajárt, hogy milyen összegekről is van szó.

A cikk szerint a jelenlegi árfolyamon közel 4,6 millió forintba kerülhetett az utazás, magánszemélyként árajánlatot kértek az Orbán Viktor és társasága által is használt géptípusra egy francia cégnél. Előtte próbálkoztak a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetirodánál és a Kormányzati Tájékoztatási Központnál is, de egyik helyről sem kaptak választ arra, hogy mennyibe került a gépbérlés és a vitorlás. Megkérdezték a magángép üzemetetőjét, a cseh OK Aviation Wings s.r.o.-t és a Schmidt Mária-féle BIF-et is arról, hogy kapott-e a miniszterelnök és kísérete valamilyen kedvezményt, de válasz szintén nem érkezett.

Végül a francia Aero Affaires nevű cégnél érdeklődtek, ahol egy néhány évvel korábbi gyártmányt lehet kibérelni, mint amivel Orbán Viktorék utaztak. Azt a tájékoztatást kapták, hogy Budapestről Brač szigetére a négyfős, egyórás út 11 543 euró, azaz átszámítva közel 4,6 millió forint. Ez az ár korlátlan étel- és italfogyasztást tartalmaz, illetve benne van a pilóták költsége is, nincsenek viszont benne az esetlegesen helyben fizetendő adók.

A tájékoztatásból az is egyértelművé vált, hogy az Orbán-kormány prominenseinek különféle magyarázkodásai ellenére nagyon is VIP-útról beszélünk: a francia cég jelzése szerint ugyanis minden Pilatus PC-12-es VIP belsővel rendelkezik, a legújabb PC-12 NGX verzió pedig – amivel Orbán Viktor és társai utaztak – „nagyon VIP” belső térrel rendelkezik.