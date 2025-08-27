Szijjártó Péter: három konzul lesz jelen a Ferencváros-Qarabag futballmérkőzés helyszínén

Ferencváros;labdarúgás;Szijjártó Péter;Bajnokok Ligája-selejtező;

2025-08-27 06:56:00 CEST

Szerda este a Fradi újra összecsap az azeri együttessel a Bajnokok Ligája főtáblájára jutásért.

Három magyar konzul lesz jelen a Ferencváros-Qarabag futballmérkőzés helyszínén szerdán Bakuban, akik szükség esetén segítséget nyújthatnak a szurkolóknak - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán a meccs reggelén a Facebookon.

A tárcavezető arról számolt be, hogy az azeri csapattól elszenvedett múlt heti 3-1-es vereség után most itt a visszavágó ideje, ugyanis szerda este kerül sor a Bajnokok Ligája főtáblája előtti utolsó mérkőzésre Bakuban.

"A szokásokhoz híven a magyar konzulokra most is számíthatnak a szurkolók. Egy kollégánk a repülőtéren nyújt majd segítséget, további két konzulunk pedig a stadionban teljesít szolgálatot" - tájékoztatott.

"Probléma, ügyes-bajos dolog vagy baj esetén természetesen él az ügyeleti telefonszámunk is: +994 50 645 35 20" - tette hozzá.

"Még nem dőlt el semmi, jó szurkolást!" - írta Szijjártó Péter.