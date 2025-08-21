Pénzbírsággal és szektorbezárással sújtja az FTC-t a szurkolók rasszista magatartása miatt az UEFA

Ferencváros;UEFA;büntetés;Bajnokok Ligája;

2025-08-21 11:35:00 CEST

Harmincezer euró.

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) fegyelmi bizottsága pénzbírsággal és szektorbezárással büntette a Ferencvárosi TC-t a labdarúgó Bajnokok Ligája 3. selejtezőkörében rendezett, Ludogorec elleni hazai mérkőzésen történtek miatt – írja a Nemzeti Sport.

Az FTC 3–0-ra győzött hazai pályán a Ludogorec ellen, a BL-selejtező 3. körének visszavágóján, és továbbjutott a rájátszásba. Ám az UEFA közlése szerint a szurkolók rasszista magatartása és az átjárók elzárása miatt 30 ezer eurós (kb. 12 millió forint) büntetésben részesült az FTC, amely emellett két évre felfüggesztett szektorbezárást (B2) is kapott.

A zöld-fehérek 4–1-es összesítéssel jutottak túl a Ludogorecen, a selejtező playoffját viszont a Qarabag elleni hazai 3–1-es vereséggel kezdték.