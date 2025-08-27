Donald Trump preventív jelleggel halálbüntetést vezetne be Washingtonban

Egyesült Államok;halálbüntetés;Donald Trump;Washington DC;

2025-08-27 08:37:00 CEST

A város lakói azonban jelenlegi ismereteink szerint nem támogatják az intézkedést, a főváros polgármestere pedig erősen vitatja az állításokat, amelyekre az amerikai elnök hivatkozik.

Halálbüntetés bevezetését követeli Donald Trump Washington D.C.-ben gyilkosságok esetén. A BBC szerint az amerikai elnök az intézkedést azzal indokolta, hogy preventív lépésként tekintene a szigorításra.

Donald Trump ugyanis előzőleg „teljes és totális törvénytelenségként” emlegette az amerikai fővárosban uralkodó állapotokat, emiatt már több száz nemzeti gárdistát és szövetségi rendvédelmi tisztet is odavezényeltek. Az amerikai elnök a stratégia részeként adott esetben Chicagóban és más nagyvárosokban is alkalmaznák.

Washington D. C. polgármestere, Muriel Bowser elutasította az amerikai elnök bűnözéssel kapcsolatos állításait. A fővárosban a legtöbb gyilkossági ügyet a helyi törvényeknek megfelelően üldözik, ám az ügyészek elméletileg most is kérhetnek halálbüntetést a szövetségi törvények hatálya alá tartozó bűncselekmények esetén. Azonban csak akkor alkalmazható, ha az esküdtszék is beleegyezik, márpedig a lakosság többsége általánosságban ellenzi ezt. Hogy hogyan kívánja végrehajtani a változtatást, azt az elnök nem részletezte.

Donald Trump januárban, hivatalba lépésének első napján egy végrehajtási rendelettel állította vissza a szövetségi halálbüntetést. E rendelet a halálbüntetést „alapvető eszközként írja le azok elrettentésére és megbüntetésére, akik a legszörnyűbb bűncselekményeket és halálos erőszakos cselekményeket követik el az amerikai állampolgárok ellen”. Elődje, Joe Biden alatt az igazságügyi minisztérium moratóriumot hirdetett a halálbüntetés szövetségi alkalmazására.

Az Egyesült Államokban jelenleg 27 államban, a hadseregben és szövetségi szinten alkalmazható halálbüntetés, Washington DC-ben azonban a városi tanács 1981-ben hatályon kívül helyezte, majd 2002-ben egy városi népszavazás elsöprő többséggel a halálbüntetés visszaállítása ellen voksolt.