Frontálisan karambolozott egy autó és egy Gyöngyösre tartó Volánbusz, gyerek is van a 8 sérült között

2025-08-27 13:53:00 CEST

A MÁV szerint a sofőrjük minden tőle telhetőt megtett, hogy elkerülje az ütközést, de esélye sem volt az érkező autóval szemben.

Súlyos balesetet szenvedett ma délelőtt egy Kékestetőről Gyöngyösre tartó menetrend szerinti busz – közölte Facebook-oldalán a MÁV-csoport.

„Sástó után egy személygépkocsi átsodródott a szabályosan közlekedő busz sávjába és frontálisan nekiütközött. Nyolc utasunk közül heten – köztük egy gyerek –, és autóbusz-vezetőnk is megsérült. A sérülteknek mielőbbi jobbulást kívánunk!” – olvasható a bejegyzésben.

A közlemény szerint a sofőr minden tőle telhetőt megtett, hogy elkerülje az ütközést, de esélye sem volt az érkező autóval szemben. Az autóbusz totálkáros lett, és jelentős mennyiségű üzemanyag folyt az úttestre. A helyszínelés és a műszaki mentés ideje alatt, a 24-es út lezárása miatt a buszjáratok közlekedésében is jelentős fennakadásokra kell számítani.

Egy gyöngyösi híroldal szerint egy elektromos személyautó túl gyorsan hajtva ment neki egy menetrend szerint közlekedő autóbusznak. A vezess.hu eközben arról számol be: egy álcafóliával fedett prototípus BMW balesetezett, mely valószínűleg a debreceni teszt-flottába tartozik.