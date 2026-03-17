A tavasz átmenetileg télbe fordult északi tájainkon. Szerdától szárazabb és naposabb idő várható.
A MÁV szerint a sofőrjük minden tőle telhetőt megtett, hogy elkerülje az ütközést, de esélye sem volt az érkező autóval szemben.
Hóval és viharos széllel érkezett meg a hidegfront.
Csütörtökről péntekre virradóra ismét eshet majd a hó, de jelentősebb havazás ekkor sem várható.
Hazánk legmagasabb pontján csütörtökön mínusz két fok volt a maximum.
Aggódnak a környezetvédők, mert egy fejlesztési terv szerint akár öt hónapon keresztül hóágyúzhatnak a déli sípályán, veszélyeztetve az ottani ökoszisztémát. Mások szerint a mostani állapotoknál csak jobb jöhet.
A sípálya üzemeltetője szerint több zsák szemetet gyűjtenek össze a kirándulók után.
Sem a Kékestetőn, sem a Veronika-réten nem lehetett már szabad parkolóhelyet találni.
Vélhetően sokan a bezártságból szabadultak volna ki, de az autók feltorlódtak az úton.
Szerdára virradóra nulla fok alá esett a hőmérséklet, fehérbe borult hazánk legmagasabb pontjának környéke.
A sárga trikós lett Krists Neilands nyerte a Tour de Hongrie országúti kerékpárverseny negyedik szakaszát, a Kékestetőn zárult királyetapot, Dina Márton második, Valter Attila pedig harmadik lett.
Van, ahol fogvatartottak segítenek a járdák tisztán tartásában. Eközben máshol a műfüves futballpályához mentek a hókotrók.
A keddi és szerdai havazás nyomán országszerte számos helyen megmaradt a hó, amelyből többfelé jelentős mennyiségű hullott. Kékestetőn 51 centiméteres a hóvastagság az Országos Meteorológiai Szolgálat szerda reggeli adatai szerint - írja az MTI.
Kékestetőn havazik, fagypont alatti a hőmérséklet - közölte hétfőn délben az Országos Meteorológiai Szolgálat Facebook-oldalán.
Megdőlt a nappali országos hidegrekord csütörtökön. Kékestetőn a legmelegebb délutáni órákban is majdnem mínusz 3 Celsius-fokos hideg volt - tájékoztatott az Országos Meteorológiai Szolgálat.
Kékestetőn 1014 méterről indul a leghosszabb hazai sípálya, amely tavasztól őszig a legkülönlegesebb extrém sportok helyszíne is. Az elmúlt évekkel ellentétben az idén hóból sincs akkora hiány, így a sísport hazai szerelmeseinek csak fel kell mászniuk az ország tetejére.
Emberéletekkel játszó felelőtlenségnek minősítette Orbán Viktor fagyhalállal kapcsolatos péntek reggeli rádiónyilatkozatát a Magyar Szociális Fórum (MSZF). Orbán azt mondta: „nagy tisztelettel" kéri Magyarország minden hajléktalan emberétől, menjenek be a számukra fenntartott menedékhelyekre, mert meg fognak fagyni.
Az intenzív havazás következtében országszerte több településen van tíz centiméternél vastagabb hóréteg, Kékestetőn pedig 32 centiméteres hóvastagságot mért az Országos Meteorológiai Szolgálat péntek délután.
Pénteken 9 órakor nyitja ki a Kékestető déli oldalán lévő sípályákat a Kékestető Sícentrum - olvasható a sícentrum honlapján.
Téliesre fordult az idő az ország nagy részén, hamarosan szánkózásra és síelésre is alkalmas lesz a hó a Mátrában. Az ország legmagasabb pontján, a Kékesen a hótakaró már több mint 4 centis. A szakemberek arra számítanak, hogy az ottani mínusz 2-3 fokban megmarad és vastagszik is a hó.