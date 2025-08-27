Elutasították Momentum-ügyben a Demokratikus Koalíció feljelentését, a párt szólt, hogy nem tekinti ellenzékinek Fekete-Győr Andrást többé

Demokratikus Koalíció;Momentum Mozgalom;Fekete-Győr András;

2025-08-27 16:00:00 CEST

Mindaddig, amíg nem mutatja be bizonyítékait, ki környékezte meg a Momentumot, hogy induljon a jövő évi választáson.

Három év börtöntől mentett meg egy fideszes csalót Fekete-Győr András, ezért mind tőle, mind a Momentumtól elhatárolódik a Demokratikus Koalíció (DK).

Az ügy előzményeiről korábban mi is beszámoltunk: az ellenzéki párt alapítója konkrétumok említése nélkül korábban azt mondta, hogy Tiborcz István egyik milliárdos üzlettársa megkereste a Momentumot, és azt szerette volna elérni, hogy induljanak a következő választásokon. A miniszterelnök veje abszurd politikai kacsának nevezte a felvetést.

A DK a kijelentés elhangzása után feljelentést tett, amelyet most bizonyíték hiányában elutasítottak. Rónai Sándor alelnök egy lapunknak is elküldött közleményében azt írta: nagyon várták, hogy Fekete-Győr András valamilyen bizonyítékot bemutasson, ez azonban nem történt meg. „Egy egyszerű screenshottal legalább előzetesbe küldhette volna a fideszes választási csalót, de nem tette, ezért a DK elhatárolódik Fekete-Győr Andrástól és a Momentumtól. (...) Azt nem tudjuk, hogy Fekete-Győr András kapott-e pénzt a Fidesztől a hallgatásáért és a bizonyítékok visszatartásáért, azt viszont biztosan tudjuk, hogy ezzel három év börtöntől mentett meg egy fideszes választási csalót. Kikérjük magunknak, hogy egy ilyen ember ellenzékinek nevezze magát, mert ez árulás, a Fidesszel való nyílt kollaboráció. A mai naptól így fogjuk kezelni Fekete-Győr Andrást és a Momentumot a nyilvánosságban egészen addig, amíg nem mutatják meg az eltitkolt bizonyítékokat a fideszes választási csalóval kapcsolatban” – fogalmazott.