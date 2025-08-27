A magyar Erste kérésére inkább kihagyják a cég reklámjából a 2025-ös Budapest Pride-ot mutató részeket

reklám;Erste Bank;Budapest Pride;

2025-08-27 15:42:00 CEST

Mert nem ugyanazt jelentik minden magyar számára.

„Megértve és tiszteletben tartva az Erste Bank Magyarország kérését, kicseréljük azokat a részeket, amelyek nem ugyanazt jelentik minden magyar számára, és amelyeket más magyarországi történelmi események jobban reprezentálhatnának” – írta a Telexnek az Erste Group szóvivője, miután az Erste Bank egy olyan reklámot tett közzé, ami a nagy történelmi kiállások közé emelte a 2025-ös Budapest Pride-ot.

A portál szerint az Erste azt is közölte, hogy a bank idén az Európai Alpbach Fórum (EFA) szponzora, erre az osztrák rendezvényre készítették a mesterséges intelligenciával generált rövidfilmet.

Az Erste Group bankcsoport eredetileg egy látványos, mesterséges intelligencia segítségével generált reklámvideót készített, ezt alakítják most át magyar kérésre. Az AI-videóban Európa történetének fontos pillanatai elevenednek meg Jeanne d'Arc csatába lovaglásától az 1968-as prágai tavaszon át Marie Curie vegyészeti felfedezéséig. A videóban több képkockában helyet kapott a Budapest Pride felvonulása is, bár – jegyzi meg a Telex – ha valamin látszik, hogy AI-felvétel, akkor azok a budapesti helyszínek, amelyeken nem haladt át a 2025. június 28-i felvonulás.

A videó mottója, hogy Európa a bátorságra, a szolidaritásra és a jövő aktív alakításának képességére épült, és a reklám továbbra is elérhető az eredeti formájában az Erste Group oldalán, de átállították nem nyilvánosra.