A grönlandi szeparatizmus támogatása miatt Dániában bekérették az amerikai nagykövetet

Egyesült Államok;Dánia;Grönland;

2025-08-27 22:10:00 CEST

Donald Trump korábban azt mondta, akár erőszakkal is megszerezné a területet.

Dánia külügyminisztere szerdán bekérette az Egyesült Államok ideiglenes ügyvivőjét, miután egyes jelentések szerint amerikai állampolgárok Grönlandon olyan tevékenységet folytattak, amelynek célja a dán fennhatósággal szembeni ellenállás ösztönzése volt – idézi a a Reuters a koppenhágai külügyi tárca bejelentését.

A DR közszolgálati televízió névtelen forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy legalább három, a Trump-adminisztrációhoz köthető amerikai állhat az ügy mögött. A műveletek állítólag Grönland elszakadását igyekeztek előmozdítani Dániától, azzal a céllal, hogy a terület az Egyesült Államokhoz csatlakozzon. Sem Lars Løkke Rasmussen külügyminiszter, sem a DR nem hozta nyilvánosságra az érintettek nevét. A tárcavezető közölte: minden, a dán–grönlandi kapcsolatok aláásására tett kísérlet elfogadhatatlan. Úgy fogalmazott, hogy aki úgy véli, „egy ötödik hadosztály” vagy hasonló módszerek révén szerezhet befolyást, az ellentétes az államok közötti együttműködés alapelveivel. Hozzátette: fontos, hogy erről világos jelzést küldjenek az Egyesült Államoknak.

A dán nemzetbiztonsági és hírszerző szolgálat (PET) közleményben figyelmeztetett: Grönland továbbra is célpontja lehet olyan befolyásolási műveleteknek, amelyek célja a nézeteltérések kiélezése.

Grönland széles körű önállósággal rendelkezik a Dán Királyságon belül. A térség ásványkincsekben gazdag és stratégiai jelentőségű az Északi-sarkvidéken. Az amerikai érdeklődés különösen akkor erősödött fel, amikor Donald Trump biztonsági és geopolitikai okokra hivatkozva jelezte: szándékában áll megszerezni a területet. A kezdeményezést Koppenhága és Nuuk (Grönland fővárosa) egyaránt elutasította.

A 2025 márciusi választásokon a fokozatos függetlenedést támogató, gazdaságilag nyitott Demokraatit párt nyerte a legtöbb szavazatot (29,9%), míg a gyors elszakadást és az amerikai kapcsolatok erősítését szorgalmazó Naleraq a voksok mintegy negyedét (24,5%) kapta.

Dánia az amerikai törekvések ellensúlyozására igyekszik erősíteni kapcsolatait Grönlanddal, és európai szövetségeseinek támogatását is keresi.Trump később kijelentette, hogy tiszteletben tartja Grönland önrendelkezési jogát, ugyanakkor korábban azt mondta, hogy a katonai erő alkalmazását sem zárja ki a terület megszerzése érdekében. Mindez bizonytalanságot okozott az 57 ezres lakosság körében.

Jelenleg Mark Stroh ideiglenes ügyvivő irányítja az Egyesült Államok dániai képviseletét.