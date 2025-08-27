A grönlandi szeparatizmus támogatása miatt Dániában bekérették az amerikai nagykövetet

Dánia külügyminisztere szerdán bekérette az Egyesült Államok ideiglenes ügyvivőjét, miután egyes jelentések szerint amerikai állampolgárok Grönlandon olyan tevékenységet folytattak, amelynek célja a dán fennhatósággal szembeni ellenállás ösztönzése volt – idézi a a Reuters a koppenhágai külügyi tárca bejelentését.
A DR közszolgálati televízió névtelen forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy legalább három, a Trump-adminisztrációhoz köthető amerikai állhat az ügy mögött. A műveletek állítólag Grönland elszakadását igyekeztek előmozdítani Dániától, azzal a céllal, hogy a terület az Egyesült Államokhoz csatlakozzon. Sem Lars Løkke Rasmussen külügyminiszter, sem a DR nem hozta nyilvánosságra az érintettek nevét. A tárcavezető közölte: minden, a dán–grönlandi kapcsolatok aláásására tett kísérlet elfogadhatatlan. Úgy fogalmazott, hogy aki úgy véli, „egy ötödik hadosztály” vagy hasonló módszerek révén szerezhet befolyást, az ellentétes az államok közötti együttműködés alapelveivel. Hozzátette: fontos, hogy erről világos jelzést küldjenek az Egyesült Államoknak.
A dán nemzetbiztonsági és hírszerző szolgálat (PET) közleményben figyelmeztetett: Grönland továbbra is célpontja lehet olyan befolyásolási műveleteknek, amelyek célja a nézeteltérések kiélezése.A grönlandi miniszterelnök üzent Donald Trumpnak, az Egyesült Államok soha nem fogja megkapni a szigetet
Grönland széles körű önállósággal rendelkezik a Dán Királyságon belül. A térség ásványkincsekben gazdag és stratégiai jelentőségű az Északi-sarkvidéken. Az amerikai érdeklődés különösen akkor erősödött fel, amikor Donald Trump biztonsági és geopolitikai okokra hivatkozva jelezte: szándékában áll megszerezni a területet. A kezdeményezést Koppenhága és Nuuk (Grönland fővárosa) egyaránt elutasította.
A 2025 márciusi választásokon a fokozatos függetlenedést támogató, gazdaságilag nyitott Demokraatit párt nyerte a legtöbb szavazatot (29,9%), míg a gyors elszakadást és az amerikai kapcsolatok erősítését szorgalmazó Naleraq a voksok mintegy negyedét (24,5%) kapta.Grönland nem enged Donald Trump nyomásának, inkább Dániához közeledik
Dánia az amerikai törekvések ellensúlyozására igyekszik erősíteni kapcsolatait Grönlanddal, és európai szövetségeseinek támogatását is keresi.Trump később kijelentette, hogy tiszteletben tartja Grönland önrendelkezési jogát, ugyanakkor korábban azt mondta, hogy a katonai erő alkalmazását sem zárja ki a terület megszerzése érdekében. Mindez bizonytalanságot okozott az 57 ezres lakosság körében.
Jelenleg Mark Stroh ideiglenes ügyvivő irányítja az Egyesült Államok dániai képviseletét.