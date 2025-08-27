Minimum aggályos megfogalmazások miatt azonnali hatállyal távozik az SAP Hungary ügyvezető igazgatója

menesztés;SAP Hungary;

2025-08-27 18:47:00 CEST

A Telex úgy tudja, egy tavalyi céges rendezvényről szóló levelezésben találtak aggályos megfogalmazásokat, az Index szerint egy csendes szoba áll a háttérben.

Azonnali hatállyal távozik az SAP Hungary Kft. ügyvezető igazgatója, Pintér Szabolcs – tudta meg a Telex.

A portál kérdésére az értesülést a cég is megerősítette. A Telexhez eljutott információk szerint egy, a német szoftvercég amerikai szárnyánál tavaly kirobbant szexuális visszaélési ügy után

átvilágították a teljes cégcsoportot, ez a vizsgálat jutott végül olyan eredményre, amely alapján menesztették a felső vezetés két tagját.

A portál úgy tudja, a magyar szárnynál nem szexuális visszaélés történt, hanem egy tavalyi céges rendezvényről szóló levelezésben találtak az amerikai mércével mérve aggályos megfogalmazásokat, emiatt kellett távoznia az ügyvezetőnek. A cég a Telex megkeresésére közölte, hogy

„az SAP nem kíván kommentálni személyi vagy rendezvényekre vonatkozó döntésekkel kapcsolatos pletykákat és találgatásokat”.

Az Index úgy értesült, a SAP egyik tavalyi konferenciájára prostituáltakat hívtak, akiknek szolgáltatásait „Csendes szoba, masszázs” felkiáltással lehetett igénybe venni. Állítólag külön Excel-táblázatban vezették, ki és mikor ment be a csendes szobába élni a lehetőséggel, de az átvilágítás drogfogyasztásra utaló jeleket is talált.

Pintér Szabolcs 2007 óta dolgozott az SAP-nál, 2019-ben lett az SAP Hungary Kft. ügyvezető igazgatója.

A német szoftvercég jelenleg Európa legértékesebb tőzsdei cége, több mint 78 országban van jelen világszerte, itthon több mint 1700 alkalmazottat foglalkoztat.

A cég háromnapos siófoki konferenciáját sem tartják meg, amit szeptember közepére hirdettek meg.

A Telex felidézi, az SAP-nál azután vezettek be határozott intézkedéseket, hogy a Business Insider tavaly részletesen foglalkozott az amerikai leánycég korábbi alkalmazottjának szexuális visszaélési ügyével. Ashley Kostialt munkatársa erőszakolta meg egy üzleti út során 2019-ben. A rendőrségi vizsgálat és az orvosi jelentések is alátámasztották, hogy Kostial igazat mond, a nemi erőszak bejelentése után mégis egy egész napos munkaügyi mediációra kényszerült az SAP leányvállalatával. A folyamat végén a munkaviszonya megszüntetéséről egyeztek meg, de egy titoktartási kötelezettséget is aláírattak vele. Egy évvel ezelőtt ennek ellenére a nyilvánosság elé állt, az ügy után pedig egyre több visszaélésre derült fény az óriáscégen belül. Jürgen Müller, az SAP volt technológiai igazgatója tavaly szeptemberben mondott le posztjáról, miután azzal vádolták meg, hogy egy berlini irodai búcsúpartin illetlenül megérintette egy női kollégáját.