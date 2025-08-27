Forró ősz közeleg a magyar ingatlanpiacon, és vele a még rosszabb szomszédok kora

ingatlanpiac;lakásfelújítás;társasház;szomszéd;Otthon Start Program;

2025-08-27 13:30:00 CEST

Lakásfelújítási csúcsot hozhat az őszi starttal beígért támogatott hitel, a társasházak korszerűsítése emiatt fékeződhet a piaci szakértő szerint.

Forró ősz közeleg az ingatlanpiacon, miután tovább csökken a belépési küszöb a lakásvásárláshoz olcsó hitelt kínáló Otthon Start programmal, aminek hatása lesz a bérleti piacra is a saját ingatlanra pályázók miatt. Mindeközben hamarosan bejelentik az ugyancsak kedvezményes hitellel és széles felhasználási körrel már a nyáron belengetett otthonfelújítási program részleteit, amitől ismét kitör majd a lakásfelújítási láz.

A várható változások kapcsán Szilber Szilvia társasházkezelő, társasházszakértő és ingatlantanácsadó a Népszavának rámutatott: ismét fékezhetnek az épületfelújítások. A képlet egyszerű, ugyanis sokan annyira kiköltekeznek majd a vásárláshoz és felújításhoz felvett hitelekkel, hogy nem tudják vállalni a társasházi pluszköltségeket, a nagy felújításhoz szükséges eseti befizetéseket vagy közös hitel törlesztését. Pedig a társasházak sokaságának állapota aggasztó, nem egy épületen - úgymond - csak a közgyűlési határozat tartja fenn a homlokzatot és a tetőt.

A tervezett épületfelújítások egy részéből azért nem lesz semmi, mert alig van olyan kivitelező, aki 20-50 milliós munkákat szakszerűen és belátható időn belül el tudna végezni, mert a jó minőségű munkát végző cégek már 6-18 hónapra előre be vannak táblázva. A társasházi felújítások tervezésénél a tulajdonosoknak és társasházkezelőknek is alkalmazkodnia kell a piac változásához és az éves tervek helyett középtávú, azaz 3-5 éves tervekben gondolkodni.

A gyors és felületes lakásfelújításra specializálódott kis létszámú brigádok között sok a kókler, ők emiatt a kétoldalú kötelezettségekkel járó írásbeli szerződésektől is ódzkodnak, a minőségi munkára pedig képtelenek

- osztja meg tapasztalatait a Szilber Ingatlan Menedzsment vezetője. Szilber Szilvia szerint komoly problémák és károk forrása a lakásfelújítások kapcsán a gondatlanság, például a frissen kifestett lépcsőházi falra tornyosuló sittes zsákok, a kibontott nyílászárók okozta sérülések. De olyan is előfordul, hogy a kibontott konyhabútort egyszerűen kidobják az udvarra - amitől a burkolat törik ripityára, majd jön az elszámolási vita az adott ingatlan tulajdonosával és neki a kivitelezővel.

Az egyszerre zajló felújítások a zajok és a kosz mellett a közös tulajdonú részekben okozott károk felelőseinek azonosítása is problémás, a csapatok egymásra mutogatnak, miközben alapvető szabályokat nem tartanak be. A lépcsőházi kosszal járó lakásfelújítások miatt megemelkedik a takarítási költség, és persze a lakók jogos panaszai a zaj, a por, és a pihenőidőbe nyúló munkák miatt. Tipikus, hogy az újdonsült lakástulajdonos, a klasszikus kisbefektető a felújításon úgy spórol, hogy apránként, saját maga próbálja a szakképesítést nem igénylő munkákat elvégezni vagy a legolcsóbb kivitelezővel dolgoztat, ami nem lesz megfelelő minőségű és újra kell csináltatni mindent. Ezek miatt hosszú hónapokra nyúlik a munkák sora, miközben egyébként több bérleti díjtól esik el, mint amennyit az egyénileg dolgozó mesterek díján megtakarít.

Miután egyre többen vásárolnak bérbeadásra ingatlant, egyre több társasházban uralkodik el a bérlői attitűd, amikor nem vigyáznak annyira a közös tulajdonra.

Ráadásul a kisbefektetők gyakran a mielőbbi megtérülésre fókuszálva a felújítási alap emelést nem szavazzák meg, mert a hosszú távú gondolkodás teljesen hiányzik. A lakásvásárláskor fontos lenne a társasház várható költségeivel is számolni, de ez még a meredeken emelkedő ingatlanárak mellett sem sok vevőnek szempont. Pedig a közös tulajdon értéke csökken az elmaradó felújításokkal, vagy az esztétikai szempontok figyelmen kívül hagyása miatt. Tipikus példa, amikor emeletenként teljesen különböző színű és felületű bejárati ajtókat szerelnek be, mert a ház semmilyen szabályt nem alkotott és nem tartat be. Előírások jellemzően csak az utcafronti változtatásokkal kapcsolatban vannak, pedig a lépcsőházak, függőfolyosók felől is fontos lenne a káoszt megelőzni.