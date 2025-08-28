Dániában eltörlik a világ legmagasabb könyv-áfáját

áfa;könyv;

2025-08-28 07:12:00 CEST

A dán kormány bejelentette, hogy 2026-tól teljesen eltörli a könyvekre kivetett 25 százalékos általános forgalmi adót – írja a The Guardian. A döntés mögött pedig nem közvetlen gazdasági érdek, hanem inkább társadalmi felelősségvállalás áll. A “cél” ugyanis, hogy minél több emberhez eljusson az olvasás öröme, és hogy a fiatal generációk újra megtalálják a kapcsolatot a nyomtatott kultúrával.

Jakob Engel-Schmidt kulturális miniszter úgy fogalmazott: – Ez a döntés az olvasásról, az irodalomhoz való hozzáférésről, és végső soron a demokráciáról szól.

Így tehát a dán állam hajlandó évente mintegy 330 millió koronás (kb. 5,4 milliárd forintos) bevételről lemondani annak érdekében, hogy a könyvek ára 20–25 százalékkal csökkenjen.

A döntés hátterében az egyre súlyosbodó olvasási válság áll. OECD-adatok szerint a 15 éves dán diákok közel egynegyede nem érti meg az alapvető írott szövegeket sem – ami egyébként nem egy elszigetelt jelenség. Az utóbbi években világszerte folyamatosan csökken a szabadidős olvasás aránya, különösen a fiatalabb korosztályok körében. A dán kormány ezért egy olyan komplex programot indít, melyben az áfa eltörlése mellett bővítik a könyvtárak költségvetését, és új partnerségeket hoznak létre az iskolák és a közösségi intézmények között. Ezen felül, mivel a tizenévesek körében drámai mértékben csökkent a szépirodalmi olvasás, a fiataloknak szóló irodalmi kezdeményezésekbe, kreatív írói programokba és olvasótáborokba is invesztálnak.

Fontos megjegyezni azonban, hogy Dánia ezzel a lépéssel már igencsak tartozott az állampolgárainak, hiszen Skandináviában utolsóként szünteti meg a könyv-áfát. Norvégiában már régóta nincs áfa a könyvekre, Svédországban 6 százalék, Finnországban 10–14 százalék, és a dán könyvpiac eddig az egyik legdrágább volt Európában: a 25 százalékos áfa nemcsak a bolti könyveket, hanem az e-könyveket és az audiokönyveket is terhelte. Most ez minden formátumra kiterjedően megszűnik.

A változás nemcsak a vásárlóknak, de a kiadóknak és a könyvesboltoknak is hatalmas könnyebbség. A Dán Kiadók Szövetsége a BBC-nek úgy nyilatkozott: – Várhatóan több új szerző és több kísérleti műfaj is megjelenik majd, hiszen csökkennek a kockázatok. – A szövetség ugyanakkor hangsúlyozza: a lépés csak akkor lesz valóban sikeres, ha az oktatási rendszer és a kulturális intézmények is együttműködnek.

Nálunk jelenleg a könyvek kedvezményes, 5 százalékos áfakulcs alá esnek, ami európai összevetésben kedvező, ugyanakkor az olvasás iránti érdeklődés itthon is folyamatosan csökken. A magyar fiatalok szövegértési eredményei az OECD PISA-felméréseiben rendre az uniós átlag alatt vannak. Bár az áfa mértéke nem akkora teher, mint Dániában, a kulturális hozzáférés és az olvasás presztízse nálunk is súlyos kérdéseket vet fel. Engel-Schmidt szerint a könyvek “a demokrácia építőkövei” – mely gondolat talán nálunk is megszívlelendő.