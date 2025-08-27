Győzött az FTC, de nem eléggé, búcsúznia kell a Bajnokok Ligájától

FTC;búcsú;Bajnokok Ligája;Európa-liga;selejtező;

2025-08-27 21:08:00 CEST

A zöld-fehérek labdarúgócsapata 3-2-re nyert a Qarabag vendégeként, de 5-4-es összesítéssel kiesett, így az Európa-liga főtábláján folytatja szereplését.

Kétgólos hátrányát próbálta meg ledolgozni a Ferencváros labdarúgócsapata Azerbajdzsánban, a Qarabag elleni visszavágó tétje pedig nem kisebb volt, melyik együttes lehet majd ott a Bajnokok Ligája főtábláján.

A magyar bajnok mindent egy lapra feltéve gyorsan rohamozni kezdett, a 12. percben meg is lett az eredménye, Keita ugratta ki Vargát, aki remekül centerezett Joseph-hez, ő pedig három méterről könnyedén lőtte a léc alá a labdát (0-1). A folyatásban is a Ferencváros akarata érvényesült, a következő tíz percben három meglehetősen nagy vendég lehetőség maradt kihasználatlanul. A 25. percben aztán a Qarabag megbüntette, hogy a Ferencváros kinyílt, Akhundzade kicselezte Ötvöst, a középen érkező Leandrónak pedig már csak a félig üresen tátongó hálóba kellett passzolnia (1-1). A 45. percben aztán újabb remekbe szabott kontrát vezetett a Qarabag, Leandro lefutotta a védőjét, középre tálalt Zoubirhoz, aki 11 méterről, jobbal a kapu közepébe lőtt (2-1).

Az 53. percben büntetőhöz jutott az FTC, a Joseph buktatásáért megítélt tizenegyest Varga értékesítette (2-2). A csereként beálló Tóth Alex pedig a 82. percben szépségdíjas szabadrúgásgólt ragasztott Kochalski kapujába (2-3). A lengyel hálóőr aztán a végjátékban javította hibáját, előbb Varga közeli próbálkozását védte, majd a hosszabbításban a gólvonalon állította meg a labdát egy másik Ferencváros-helyzetnél, így a Qarabag 5-4-es összesítéssel továbbjutott.

A BL alapszakaszának sorsolását csütörtökön, az Európa-ligáét pénteken tartják. A legrangosabb európai kupasorozat döntőjét Budapesten, a Puskás Arénában rendezik május 30-án.