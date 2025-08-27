Győzött az FTC, de nem eléggé, búcsúznia kell a Bajnokok Ligájától

Kétgólos hátrányát próbálta meg ledolgozni a Ferencváros labdarúgócsapata Azerbajdzsánban, a Qarabag elleni visszavágó tétje pedig nem kisebb volt, melyik együttes lehet majd ott a Bajnokok Ligája főtábláján.
A magyar bajnok mindent egy lapra feltéve gyorsan rohamozni kezdett, a 12. percben meg is lett az eredménye, Keita ugratta ki Vargát, aki remekül centerezett Joseph-hez, ő pedig három méterről könnyedén lőtte a léc alá a labdát (0-1). A folyatásban is a Ferencváros akarata érvényesült, a következő tíz percben három meglehetősen nagy vendég lehetőség maradt kihasználatlanul. A 25. percben aztán a Qarabag megbüntette, hogy a Ferencváros kinyílt, Akhundzade kicselezte Ötvöst, a középen érkező Leandrónak pedig már csak a félig üresen tátongó hálóba kellett passzolnia (1-1). A 45. percben aztán újabb remekbe szabott kontrát vezetett a Qarabag, Leandro lefutotta a védőjét, középre tálalt Zoubirhoz, aki 11 méterről, jobbal a kapu közepébe lőtt (2-1).
Az 53. percben büntetőhöz jutott az FTC, a Joseph buktatásáért megítélt tizenegyest Varga értékesítette (2-2). A csereként beálló Tóth Alex pedig a 82. percben szépségdíjas szabadrúgásgólt ragasztott Kochalski kapujába (2-3). A lengyel hálóőr aztán a végjátékban javította hibáját, előbb Varga közeli próbálkozását védte, majd a hosszabbításban a gólvonalon állította meg a labdát egy másik Ferencváros-helyzetnél, így a Qarabag 5-4-es összesítéssel továbbjutott.
A BL alapszakaszának sorsolását csütörtökön, az Európa-ligáét pénteken tartják. A legrangosabb európai kupasorozat döntőjét Budapesten, a Puskás Arénában rendezik május 30-án.
BL, playoff-kör, visszavágó
Qarabag-Ferencváros 2-3
Tofiq Bahramov Stadion, Baku. Jv.: Clément Turpin
Qarabag: Kochalski - Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev (Bayramov, 84.), - Pedro Bicalho, Jankovic - Leandro Andrade (Addai, 69.), Kady (Kashchuk, 95.), Zoubir (Kouakou, 85.) - Akhundzade (Gurbanli, 95.).
FTC: Dibusz - Makreckis, Cissé, Raemaekers, O'Dowda (Nagy B., 70.) - Ötvös (Pesic, 46.), Keita (Tóth A., 74.) - Joseph (Gruber, 74.), Kanichowsky, Levi (Cadu, 46.) - Varga B.
Gólszerzők: Leandro Andrade 25., Zoubir 45., ill. Joseph 12., Varga B. - 53. - 11-esből, Tóth A. 82.