Három gyerek is meghalt, amikor hatalmas légicsapást mértek Kijevre az oroszok, Volodimir Zelenszkij várja Magyarország reakcióját

Kijev;rakétatámadás;orosz-ukrán háború;

2025-08-28 10:59:00 CEST

A légicsapás-sorozatban találat érte az Európai Unió ukrán missziójának a székházát is.

Legkevesebb 13 ember meghalt, 48-an pedig megsebesültek abban az intenzív rakéta és dróntámadásban, amely az ukrán fővárosra, Kijevre mértek csütörtök hajnalban az oroszok – derül ki a BBC élő hírfolyamából. A 13 halálos áldozat közül hárman még csak gyerekek, a The Kyiv Independent szerint 2, 14 és 17 évesek voltak. Hatósági közlések szerint 10 embert eltűntként keresnek.

A légicsapás-sorozatban találat érte az Európai Unió ukrán missziójának a székházát is kijevi Volodimirszka utcában. Erről Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter tett bejelentést egy tweetben, hozzáfűzve, hogy a diplomaták elleni merényletek nyilvánvalóan megsértette az 1961-es bécsi diplomáciai szerződést, a légicsapást nemcsak az EU-nak, hanem az egész világnak el kell ítélnie. Bármit mondott is Vlagyimir Putyin Alaszkában, a tetteivel elutasítja és diplomáciát, a párbeszédet és a békéért tett erőfeszítéseket– írta később a tárcavezető. Az oroszok egyébként célba vették a British Council kijevi székházát is.

Ennyit Oroszország szándékairól – vonta le a következtetést Kęstutis Budrys litván külügyminiszter is.

Kijevben szerda este 9 óra 30 perckor szólaltak meg az először a légvédelmi szirénák. Az oroszok Sahed típusú drónokkal és Kinzsal típusú ballisztikus rakétákkal támadtak, egy ötemeletes épület teljes egészében megsemmisült, amikor telibe találták. Ihor Klimenko egészségügyi miniszter a Telegramon számolt be arról, hogy nagyszabású mentőakció indult a túlélők keresésére és a romok eltakarítására, 500 tűzoltó és ezer mentőst vezényeltek ki. A halálos áldozatok közül 12-en a Darnyitszkij negyedben a lakóépület beomlásakor, egyvalaki pedig a Sevcsenkivszkij negyedben vesztette életét.

Szerda este fél 8-tól egész Ukrajnát támadták az oroszok, 598 drónt és 31 rakétát lőttek ki, az utóbbiakat négy MiG-31-es repülőgépről indították. Az ukrán hadsereg a Telegramon részletezte mindezt.

Várjuk Magyarország reakcióját – írta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Facebookon.

Korábban az oroszok drónokkal az energetikai infrastruktúrát támadták, ami több mint 100 000 ukrán otthonban okozott áramkimaradást – közölte szerdán Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.