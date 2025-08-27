Lövöldöztek egy minneapolisi katolikus iskolában, két diák meghalt, a támadó öngyilkos lett

Egyesült Államok;lövöldözés;Minneapolis;

2025-08-27 22:15:00 CEST

A diákok éppen misén ültek, amikor a támadó az ablakon keresztül tüzet nyitott rájuk. Robin Westman ámokfutását katolikusok elleni gyűlölet-bűncselekményként vizsgálják.

A támadóval együtt három ember meghalt, 17-en pedig megsebesültek, amikor lövések dördültek szerda reggel az Egyesült Államokban, egy minneapolisi katolikus iskolában – jelentette be Brian O'Hara városi rendőrfőnök az erről szóló sajtótájékoztatón. A húszas évei elején járó támadó, egy Robin Westman nevű férfi két halálos áldozata egy 8, illetve egy 10 éves gyermek volt. A merénylet 17 sebesültje közül 15-en gyermekek, 7 sebesültet kritikus állapotban vittek kórházba. Ámokfutása után a támadó öngyilkos lett, maga ellen fordította a fegyverét a parkolóban. Nem volt büntetett előéletű, annak a templomnak az ablakán lőtt be egy AR-15 típusú gépkarabéllyal, ahol a gyermekek, az 1923-ban alapított Annunciation Catholic School diákjai éppen misén ültek az iskola campusán. A mise helyi idő szerint szerda reggel 8 óra 15 perckor (kelet-európai idő szerint délután 3 óra 15 perckor) kezdődött, a segélyhívás fél 9 előtt futott be.

Rendőrségi információk szerint magányos támadóról volt szó, a közvetlen veszély elhárult, de mindenkit kérnek, hogy hogy kerüljék a katolikus iskola környékét. Brian O'Hara elmondta, a lövöldöző három fegyvert vitt magával, az AR-15-ös gépkarabélyt, egy pisztolyt és egy shotgunt, és úgy vélik, mindegyiket használta. A templom parkolójában találtak egy járművet, amelyről a hatóságok feltételezik, hogy a gyanúsítotté. Ezt átkutatták. A városi rendőrfőnök szerint a férfi mind a három fegyvert hatósági engedély birtokában tartotta magánál.

Bár indíték egyelőre nem ismert, ámokfutás előtt Robin Westman a YouTube-on posztolt egy kiáltványt, Kash Patel FBI-igazgató szerint a hatóságok katolikusok elleni gyűlölet-bűncselekményként, belföldi terrorizmusként vizsgálják az ügyet. Kiáltványát a YouTube-ról azóta eltávolították.

A merénylet híréről először Tim Walz, Minnesota állam demokrata kormányzója, volt alelnökjelölt számolt be az X-en. Kristi Noem belbiztonsági miniszter is jelezte, hogy figyelemmel kíséri a fejleményeket, és úgy tudni, Donald Trump elnököt tájékoztatták a történtekről.

A minnesotai fegyvertartási törvények elég szigorúak, mindenkinek háttérellenőrzésen kell átesnie, aki fegyvert vásárol, a fegyver általi erőszakos halálesetek száma százezer főként 8,9, vagyis alacsonyabb a 13,5-es országos átlagnál.

Az Egyesült Államokban csak idén ez volt a 146. lövöldözés, amely óvodában, illetve általános vagy középiskolában történt.