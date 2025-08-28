Rákay Philip angol elitklubba jár

Anglia;London;Rákay Philip;klubok; NER;

2025-08-28 09:57:00 CEST

A NER-es filmproducer megerősítette, hogy tagja a londoni Royal Automobile Clubnak. A fideszes holdudvarban nem ő az egyetlen, akit érdekelnek az angol privát klubok.

A nagyjából 70 londoni privát elitklub egyikénél, a Royal Automobile Club (RAC) vidéki kastélyánál bukkant fel a nyáron a családjával együtt Rákay Philip NER-es filmproducer – értesült a Telex.

A portál egyik olvasója szintén arra járt, állítása szerint Rákayék „otthonosan mozogtak” az angliai felső tízezer tagjai előtt is csak korlátozottan elérhető privát klub Epsom melletti 350 hektáros birtokán. A kastélyszállóban golfpályák, éttermek, bárok is vannak az egyéb luxusszolgáltatások mellett – írja a lap.

„Elegánsan voltak felöltözve és nagyon visszafogottan, komfortosan viselkedtek” – mesélte a forrás, aki szemtanúja volt annak is, amikor egy külső programra, valószínűleg operába készülve a család – Rákay, felesége és gyereke – talpig szmokingban és estélyiben egy sofőr által vezetett fekete Mercedes kisbuszba szállt be.

Rákay a lap érdeklődésére közölte: „A családom életvitele ugyanis a privát szféránk része, az – meglátásom szerint – senkire nem tartozik. Felvetésére válaszolva: igen, valóban tagja vagyok a Royal Automobile Clubnak.” Hangsúlyozta azt is, hogy soha nem oszt meg információkat, fotókat arról, hol nyaral vagy milyen hotelekben száll meg.

Mint arra a lap cikkében felhívja a figyelmet, a londoni privátklubok esetében a felvétel rendkívül szigorú. A klub létszámának felső határa évek óta 17 ezer fő, hogy ezzel a limittel biztosítsák a közösség exkluzivitását. A jelentkezést személyesen kell benyújtani, hogy a felvételi bizottság megismerhesse a jelöltet, és azt, mi motiválja. A legfontosabb feltétel, hogy a kérelmezőnek két jelenlegi tagot kell megneveznie, egy javaslattevőt és egy támogatót.

A RAC elnöki tisztségét hagyományosan a brit arisztokrácia és a királyi család tagjai töltik be. A lap úgy tudja, a belépési díj 5500 font (2,5 millió forint), de fizetni kell a házastárs/élettárs után is, ehhez pedig még jönnek a szintén több ezer fontos éves díjak.

A lap fideszes köröket ismerő forrása szerint egyébként nem Rákay az egyetlen a NER holdudvarában, aki érdeklődést mutat az angol privát klubok iránt. „Vannak, akik presztízsből akarnak bekerülni ilyen helyekre, ezzel is jelezve, hogy vagyonos emberek, megint mások a kapcsolatépítés reményében látogatják ezeket a helyeket” – állította a forrás. A Telex információ szerint Matolcsy Ádám baráti körében is akadt, aki szinte könyörgött, hogy legalább vendégként bejuthasson az egyik legexkluzívabb londoni klubba.