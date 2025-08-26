Rákay Philip egy HVG-től lopott képpel bizonygatta, hogy Hatvanpuszta egy műemléki épület

lopás;Rákay Philip;Hatvanpuszta;

A képen látható „történelmi alak” valójában egy légkondicionáló berendezést szerelő munkás.

Kudarcba fulladt Rákay Philip kísérlete, amelyben azt próbálta bemutatni, hogy Hatvanpuszta egy műemléki épületegyüttes, amelyet a miniszterelnök édesapja mentett meg a pusztulástól – írja a hvg.hu.

A portál szerint minden jel arra utal, hogy a volt televíziós műsorvezető, filmproducer Photoshoppal rézkarccá alakított képet a hvg.hu-ról lopta. A poszthoz csatolt rézkarc első pillantásra egy impozáns műemléki épületet ábrázolhat, amelyet hatalmas fák ölelnek körül, és egy hangulatos ösvény vezet a kapujához, ahol egy földműves alakja is látható. A valóságban azonban mindez stilizált ábrázolás: a fal előtt légkondicionáló berendezéseket szerelő munkás jelenik meg történelmiesített formában. Az épület valójában soha nem így nézett ki, hanem egy visszabontott szerkezet modern anyagokkal történt újjáépítése és díszítése látható rajta.

A producer – akit egy bírósági ítélet szerint lehet kormányjobbágynak nevezni – bejegyzésében a többi között arról elmélkedett, hogy Hadházy Ákos egy „ócska proli”, és szerinte kizárólag id. Orbán Győzőt zavarta az épület állapota, amelyet hatalmas áldozatok árán sikerült csak újjáépíteni.