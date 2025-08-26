Rákay Philip egy HVG-től lopott képpel bizonygatta, hogy Hatvanpuszta egy műemléki épület

Kudarcba fulladt Rákay Philip kísérlete, amelyben azt próbálta bemutatni, hogy Hatvanpuszta egy műemléki épületegyüttes, amelyet a miniszterelnök édesapja mentett meg a pusztulástól – írja a hvg.hu.
A portál szerint minden jel arra utal, hogy a volt televíziós műsorvezető, filmproducer Photoshoppal rézkarccá alakított képet a hvg.hu-ról lopta. A poszthoz csatolt rézkarc első pillantásra egy impozáns műemléki épületet ábrázolhat, amelyet hatalmas fák ölelnek körül, és egy hangulatos ösvény vezet a kapujához, ahol egy földműves alakja is látható. A valóságban azonban mindez stilizált ábrázolás: a fal előtt légkondicionáló berendezéseket szerelő munkás jelenik meg történelmiesített formában. Az épület valójában soha nem így nézett ki, hanem egy visszabontott szerkezet modern anyagokkal történt újjáépítése és díszítése látható rajta.
A producer – akit egy bírósági ítélet szerint lehet kormányjobbágynak nevezni – bejegyzésében a többi között arról elmélkedett, hogy Hadházy Ákos egy „ócska proli”, és szerinte kizárólag id. Orbán Győzőt zavarta az épület állapota, amelyet hatalmas áldozatok árán sikerült csak újjáépíteni.Hadházy Ákos egy nyitott kapun besétált a hatvanpusztai Orbán-birtokra, és elárulta, mit látott Orbán Győző: Hatvanpuszta egy gazdaság a semmi közepén