Magyar Péter: Orbán Viktor von Hatvanpuszta egy olyan országban építtetett Vlagyimir Putyint megszégyenítő dácsát, ahol nem jut pénz kórházi fertőtlenítőre

2025-08-28 09:07:00 CEST

A Tisza Párt elnöke szerint ez szégyen, gyalázat, embertelenség.

A 15-20 milliárdos hatvanpusztai uradalmi birtokot Orbán Viktor és felesége építtette - írja friss Facebook-bejegyzésében Magyar Péter, hozzátéve: a miniszterelnök felesége, Lévai Anikó törette fel a szerinte nem megfelelő árnyalatú milliós márványlapokat a több száz négyzetméteres nappaliban. "Ő bontatta vissza az elsőre szerinte túl kicsire sikerült pálmaházat. Ő adta az utasításokat a veteményes kertek és gyümölcsfák elhelyezésénél és ő rendelte a 30 milliós előnevelt fákat is. Hatvanpuszta az orbáni korrupció, a pökhendiség, a kivagyiság és a gigantománia szimbóluma lett" - hangsúlyozza a Tisza Párt elnöke.

Magyar Péter arról is ír, hogy "Orbán Viktor von Hatvanpuszta egy olyan országban építtetett Putyint megszégyenítő dácsát, ahol nem jut pénz kórházi fertőtlenítőre, ahol több százezer gyermek asztalára nem jut egészséges élelmiszer". Szégyen, gyalázat, embertelenség - zárja bejegyzését.

A Tisza Párt elnöke korábban "Kedves Győző Bátyám!" felütéssel nyílt levelet írt Orbán Viktor édesapjának. Ebben arról értekezett, miszerint nem jön ki a matek a hatvanpusztai uradalmi birtok kapcsán és felszólította Orbán Győzőt, hogy tételesen számoljon el vele, miből fizették a hatvanpusztai építkezést.