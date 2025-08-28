Napi két órában korlátoznák az okostelefon-használatot egy japán városban

mobiltelefon;Japán;korlátozás;okostelefon;

A javaslat szerint azonban a szabályszegés nem járna büntetéssel, valamint nem vonatkozna a tanulási vagy munkavégzési célú mobilhasználatra sem.

Napi két órára korlátoznák a mintegy 69 ezer lakos okostelefon-használatát egy Toyoake nevű japán városban – írja a BBC.

A javaslat – amely feltehetően az első ilyen jellegű kezdeményezés Japánban – jelenleg a törvényhozók előtt van, miután a hét elején benyújtotta az Aichi prefektúrában található város önkormányzata. Bár a szabályozást nem kényszerrel hajtanák végre, hanem inkább amolyan ajánlásként szolgálna, máris élénk vitát váltott ki a lakosság körében.

Masafumi Koki polgármester szerint a cél nem a szigorú tiltás, hanem a tudatosabb digitális életmód elősegítése. „A kétórás korlátozás csupán iránymutatás... arra ösztönzi a polgárokat, hogy átgondolják, mennyi időt töltenek a telefonjukkal” – hangsúlyozta. Hozzátette: a szabály nem vonatkozna a tanulási vagy munkavégzési célú mobilhasználatra, így például az online oktatás, sőt akár például az e-sport versenyekre való felkészülés is kivételt jelenteni.

Koki elismerte, hogy az okostelefonok „hasznosak és nélkülözhetetlenek a mindennapi életben”, de rámutatott, hogy egyes diákok azért hiányoznak az iskolából, mert nem hajlandók elhagyni otthonukat a telefonjuk nélkül, a felnőttek pedig alvásukat és családdal töltött idejüket áldozzák fel a képernyő előtt. A szabály megszegése azonban nem vonna majd büntetést maga után, és ha a törvényhozók elfogadják, októberben léphet hatályba.

A javaslat ugyanakkor vegyes fogadtatásban részesült. A helyi hatóságokhoz több mint 120 észrevétel érkezett, ezeknek 80 százaléka ellenzi az ötletet. Sokan úgy érzik, a megszabott időkeret szűkös „Két óra alatt még egy könyvet sem lehet elolvasni vagy egy filmet megnézni” – idézte a Japan Times az egyik felhasználót, aki a közösségi médiába fejezte ki nemtetszését a javaslattal kapcsolatban. A tervek szerint az általános iskolásoknak 21.00 óráig, a nagyobb diákoknak és felnőtteknek pedig 22.00 óráig kellene abbahagyniuk az eszközök használatát.