Az ukrán külügyminiszter szerint Magyarország a történelem rossz oldalán áll, ellenintézkedés jön Robert Brovdi kitiltása után

„Milyen szégyenteljes ezt posztolni a terrorista állam Oroszország brutális támadása után. Ha az orosz olajvezeték fontosabb számodra, mint az ukrán gyerekek, akiket ma reggel Oroszország meggyilkolt, akkor ez erkölcsi hanyatlás. Magyarország a történelem rossz oldalán áll” – írta Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter csütörtökön az X-en.
Az ukrán diplomácia vezetője ezzel Szijjártó Péternek üzent, meg is osztotta a magyar külgazdasági és külügyminiszter vonatkozó bejegyzését a Barátság kőolajvezetékre mért ukrán légicsapásokért felelős kárpátaljai magyar parancsnok kitiltásáról. Andrij Szibiha posztjában belengette azt is, hogy Ukrajna a magyarhoz hasonló intézkedést fog meghozni, de ezt egyelőre nem részletezte.
Mint arról beszámoltunk, bár Szijjártó csütörtök reggeli bejelentésében még nem szerepelt név, Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a 444 kérdésére megerősítette, hogy Robert Brovdi, vagyis Bródi Róbert, az ukrán drónflotta ungvári születésű vezetője az a személy, akit kitiltottak Magyarországról és a schengeni övezetből a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadásokért.Az Orbán-kormány kitiltotta a Barátság kőolajvezetékre mért ukrán légicsapásokért felelős kárpátaljai magyar parancsnokot Magyarországról és a schengeni övezetbőlHa hihetünk Szergej Lavrovnak, az Orbán-kormány meg se említette a Munkács elleni orosz rakétatámadást a Putyin-rezsim előtt
Erről szóló bejelentésében Szijjártó Péter fájlalta, hogy a Barátság kőolajvezetékre mért légicsapásokkal az ukránok nem Oroszországnak, hanem Magyarországnak és persze Szlovákiának okoznak kárt, a legutóbbi légicsapásban ráadásul annyira veszélyeztette Magyarország kőolajellátását, hogy majdnem hozzá kellett nyúlni a stratégiai készletekhez.
Mivel ezt az Orbán-kormány Magyarország szuverenitása elleni támadásként értékeli, a Barátság kőolajvezeték elleni támadásokért felelős katonai egység parancsnokát kitiltják Magyarországról és a teljes schengeni övezetből, ahova az elkövetkező években nem léphet be.
Bródi Róbert üzletember, az ukrán agrártőzsde korábbi vezetője. Katonai szolgálataiért 2025. május 8-án Volodimir Zelenszkij elnöktől megkapta az Ukrajna Hőse kitüntetést. Hadseregbeli hívójele az, hogy Magyar, nemrég az anyanyelvén is üzent az egyik Barátság kőolajvezetékre mért ukrán légicsapás után.„Ruszkik, haza!” – üzente magyarul az ukrán hadsereg Barátság kőolajvezeték elleni támadásért felelős kárpátaljai magyar parancsnoka