Bekéreti az orosz nagykövetet az EU és az Egyesült Királyság a kijevi rakétatámadás után

Európai Unió;Oroszország;Ukrajna;Kijev;légicsapás;rakétatámadás;Egyesült Királyság;bekéretés;orosz nagykövet;orosz-ukrán háború;

2025-08-28 14:40:00 CEST

A légicsapás-sorozatban találat érte az Európai Unió ukrán missziójának a székházát is. A halálos áldozatok száma is emelkedett, a támadás következtében eddig legkevesebb 17 ember, köztük négy gyerek vesztette életét.

Bekéreti az orosz nagykövetet az Európai Unió és az Egyesült Királyság a Kijevet ért éjszakai rakétatámadás után. A légicsapás-sorozat halálos áldozatainak száma is emelkedett – írja a BBC hírfolyama.

Keir Starmer brit miniszterelnök korábban azzal vádolta Oroszországot, hogy „érthetetlen” támadásaival „szabotálja a béke reményét”. Kaja Kallas, az EU kül-és biztonságpolitikai főképviselője szerint pedig a mostani támadás azt mutatja, hogy Oroszország „szándékosan döntött a helyzet eszkalálása és a békefenntartó erőfeszítések megcsúfolása mellett”.

Az orosz védelmi minisztérium nemrég tette közzé legfrissebb operatív jelentését az ukrajnai háborúról. A jelentés szerint az orosz erők katonai célpontokat támadtak Szumi, Donyeck, Zaporizzsja, Dnyipropetrovszk, Herszon és Harkiv régiókban, de nem tesz említést a Kijev elleni, túlnyomórészt lakóövezetekre mért éjszakai csapásokról.

Az ukrán hatóságok legfrissebb tájékoztatása szerint a halálos áldozatok száma emelkedett: legkevesebb 17 ember, köztük négy gyerek vesztette életét, és több tucatnyian megsérültek abban az intenzív rakéta és dróntámadásban, amely az ukrán fővárosra, Kijevre mértek csütörtök hajnalban az oroszok. Várjuk Magyarország reakcióját – írta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég a Facebookon.

A légicsapás-sorozatban találat érte az Európai Unió ukrán missziójának a székházát is kijevi Volodimirszka utcában. Erről Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter tett bejelentést az X-en, hozzáfűzve, hogy a diplomaták elleni merényletek nyilvánvalóan megsértette az 1961-es bécsi diplomáciai szerződést, a légicsapást nemcsak az EU-nak, hanem az egész világnak el kell ítélnie.