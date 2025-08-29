Gyarmatosítás

romák;fideszes;CiKöSz;Magyarországi Romák Országos Önkormányzata;

2025-08-29 06:00:00 CEST

Aba-Horváth István húsz éve tagja a Fidesznek, és az előttünk álló kampányban is mindent meg fog tenni azért, hogy hatalmon maradjon az Orbán-kormány. „Őrült nagy munkát fogunk végezni, felszántjuk a telepeket, elmegyünk mindenhova” – nyilatkozta a Népszavának – „ha az ég a földdel egybeszakad, mi akkor is fideszesek maradunk”.

A Fidesz iránti elkötelezettsége tehát nyilvánvaló. Naná. Máskülönben szóba se jöhetett volna, hogy a fideszes Cigány Közösségek Szövetsége (CiKöSz) színeiben a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatának elnöke legyen.

Ezzel együtt Aba-Horváth István láthatóan komolyan veszi azt a meglepő ígéretét, amit megválasztásakor tett, és amit azóta többször megismételt: mivel az országos önkormányzat a teljes magyarországi cigányság legfontosabb érdekképviseleti testülete, onnan száműzni akarja a pártpolitikát. Ráadásul a kormány stratégiai döntéseibe, a „százmilliárdos felzárkózási pénzek” elosztásába is beleszólást kér.

Ez nem mindenkinek tetszik. Legfőképpen Sztojka Attila belügyi államtitkárnak, a CiKöSz volt elnökének nem, aki saját játszóterének tekinti a romapolitikát, és személyes sértésként éli meg, ha autonóm szereplők is feltűnnek a színen. A konfliktus Tusványoson tört felszínre, ahol Aba-Horváth István egy nyilvános fórumon, Sztojka Attila jelenlétében kifogásolta, hogy az országos önkormányzatot gyarmatosított, óvodás szerepkörre kárhoztatják.

Válaszlépésként csorbítani akarták Aba-Horváth István jogkörét, mire ő a szervezetével együtt faképnél hagyta a CiKöSz-t, majd az országos önkormányzat minapi ülésén elérte, hogy leváltsák a Sztojka Attilához bekötött elnökhelyetteseket.

A testület többsége kitartott mellette, ami aligha történt volna így, ha támogatói nem bíznak abban, hogy Sztojka Attilával szemben Aba-Horváth Istvánnak befolyásos fideszes pártfogói vannak. A belviszály ezért túlmutat a romaügyön. Annak az újabb jele, hogy a sokáig monolitikus pártnak gondolt Fideszben sokkal több a repedés, mint azt kívülről hinnénk.