„Cigánynak a legnagyobb ellensége a cigány” – Egymásnak estek a fideszes romák, az önkormányzati elnök lerázná a pártérdeket

2025-08-27 05:55:00 CEST

Amikor kívülről akarták megmondani, hogy mi legyen, abból mindig baj volt – szúrt oda többek között Sztojka Attila államtitkárnak Aba-Horváth István, az országos roma önkormányzat elnöke. A testület közgyűlésén három elnökhelyettestől megvonták a bizalmat.

Viharokkal teli időszak van mögöttünk – kezdte beszámolóját Aba-Horváth István, a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatának elnöke a testület keddi közgyűlésén. Nem túlzott: a cigány közéletben ismét pattanásig feszülnek az indulatok.

Az alaphelyzet az, hogy tavaly nyáron, a roma választáson elsöprő győzelmet aratott a kormánypárti Cigány Közösségek Szövetsége (CiKöSz), amelynek akkor a később államtitkárrá kinevezett Sztojka Attila, fideszes parlamenti képviselő volt a vezetője. A CiKöSz több mint kétharmadot szerzett az országos önkormányzatban, rajta kívül csak a borsodi Roma Polgárjogi Mozgalom jutott mandátumhoz a 47 fős testületben.

Aba-Horváth István – akit a CiKöSz színeiben választottak az önkormányzat elnökévé, és aki húsz éve tagja a Fidesznek – a kezdetektől arról beszélt lapunknak, hogy száműzni akarja a testületből a pártpolitikát, a magyarországi cigányság érdekeit szeretné képviselni.

A közelmúltban kiderült, hogy ezért nyilvános konfrontációt is hajlandó vállalni. Aba-Horváth István egy Tusványoson rendezett fórumon Sztojka Attila jelenlétében kifogásolta, hogy az országos önkormányzatot nem vonják be a stratégiai döntésekbe, „gyarmatosítva, óvodás szerepkörben vagyunk”. Ezt követően ciköszös politikusok azzal támadták, hogy szembement a kormánnyal és Sztojka Attilával.

A konfliktus elmérgesedett. Árulkodó jel volt, hogy Aba-Horváth István – bár eredetileg felkérést kapott – kimaradt a Sztojka Attila bábáskodásával megalakult fideszes Roma Digitális Polgári Körből. Az Aba-Horváth ellenlábasának számító Tatai Ferenc, az országos önkormányzat CiKöSz-frakciójának vezetője viszont bekerült a tagok közé.

A Népszava elsőként adott hírt arról, hogy Aba-Horváth István végül lemondott a CiKöSz elnökségi tagságáról, szervezete elhagyta a szövetséget. Szintén lemondott Szűcs Csaba, a CiKöSz elnöke, és az ő szervezete is kilépett. Lapunk úgy értesült, hogy más távozó is van, méghozzá a Jakus László vezette Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület.

Szűcs Csaba és Jakus László – egyikük sem képviselője az országos önkormányzatnak – a közönség soraiban részt vett a keddi közgyűlésen. Érdemben ugyan egyikük se szeretett volna nyilatkozni, Jakus megerősítette információnkat: a Czinka Pannáról elnevezett szervezete (még tavaly) valóban kilépett a CiKöSzből.

A közgyűlés kulturált keretek között zajlott, de a kezdetektől nagy volt a feszültség. A ciköszös Zsigmond Károly, aki napirend előtti felszólalásban bírálta Aba-Horváth Istvánt, emlékeztetett arra, hogy a 2024-ben megválasztott új országos önkormányzat az átláthatóság, szakmaiság és megújulás jelszavával alakult meg. Csakhogy – állította – ezek közül egyik se valósult meg. „Cigánynak a legnagyobb ellensége a cigány” – fogalmazott –, a közösség egysége felbomlik, ha „megjelenik a pénz és a pozíció”. Aba-Horváth Istvántól azt kérte, hogy „vezetni, és ne megvezetni akarjál bennünket”.

Utóbbi megjegyzést Aba-Horváth különösképpen zokon vette. „Megöltök Tusványos óta, amiért a közösség hangját felerősítettem” – fakadt ki. Hangsúlyozta, hogy nem valamelyik szervezet, hanem az egymilliós cigány közösség képviseletére vállalkozott. A testületben kizárólag a cigányság érdeke számít. „Amikor kívülről akarták megmondani, hogy mi legyen, abból mindig baj volt” – jelentette ki.

Aztán egyértelművé tette, hogy kikre gondol: az országos önkormányzat – mondta – „nem egyenlő” Sztojka Attilával vagy Victor Katalinnal. Szavait nagy taps fogadta.

Aba-Horváth István tudomása szerint Victor Katalin – aki korábban Langerné Victor Katalin néven szerepelt a nyilvánosságban – nagyban befolyásolja Sztojka Attila döntéseit. Felzárkózási szakértőként Victor Katalin is tagja a Roma Digitális Polgári Körnek. Régebben helyettes államtitkárként dolgozott az Emberi Erőforrások Minisztériumában, majd a Belügyminisztériumban. 2022 nyarától Novák Katalin tanácsadójaként folytatta. Tavaly szeptemberben a Népszava írta meg, hogy a CiKöSz alelnöke lett.

A közgyűlésen tartott szavazások során végig Aba-Horváth István mögött állt a többség, az elnököt a Roma Polgárjogi Mozgalom mellett a ciköszös képviselők jelentős része is támogatta. Akkor se történt másként, amikor titkos szavazással döntöttek három elnökhelyettes – közöttük a már említett Tatai Ferenc, a CiKöSz frakcióvezetője – leváltásáról. Ennek szükségességét Aba-Horváth István azzal indokolta, hogy a szóban forgó elnökhelyettesek „egyre több alkalommal helyeztek előtérbe egyéni érdekeket”, ezzel jelentősen háttérbe szorították az országos önkormányzat „jogszerű működését, feladatait és célkitűzéseit, valamint a roma közösség érdekképviseletét”.

Az érintettek visszautasították a vádakat – egyikük becsületsértésről, rágalmazásról és bosszúállásról beszélt –, de a leváltásukról hozott döntést méltósággal fogadták: megköszönték az addigi bizalmat, az újonnan megválasztott elnökhelyetteseknek sikeres munkát kívántak.