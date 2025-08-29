Rózsa András: Ez a választás messze nincs lefutva, a Fidesz még fel sem jött a pályára

Zugló;interjú;Momentum;Rózsa András;választás 2026;

2025-08-29 05:50:00 CEST

Zuglóban nem tudok elképzelni erősebb kombinációt, mint egy Magyar Péter által támogatott Hadházy Ákost – mondta Rózsa András, a Momentum elnöki posztjának várományosa.

Vasárnap várhatóan pártelnökké választják. Számít még bármilyen vitára a küldöttgyűlésen?

Egy liberális pártban alapvetés a konstruktív vita.

Milyen viták maradtak?

Azt gondolom, jó döntést hoztunk, hogy a visszalépésünkkel támogatjuk a kormányváltásra esélyes Tiszát. De tudni kell, a Momentumban ez nagyon erős vitát okozott. A tagjaink, akik az indulást képviselték, a júniusi küldöttgyűlésre egy listát is magukkal hoztak, amelyen már rajta voltak az indulók. Azaz, mi adott esetben már júliusban kiállítottuk volna a 106 jelöltet, programmal együtt. Ez olyan törésvonalakat képzett, amelyek még erősen éreztetik magukat. Ráadásul, most azt is tudomásul kell venni, hogy a Momentum kisebb párt lesz, és visszatérünk a mozgalmi alapokhoz. Viszont szerintem letisztult, érett, liberális alapokon működő progresszív zöld pártként nem csak, hogy van jövőnk 2026 után, nagyon nagy felelősség is az értékeink képviselete. Az én feladatom lesz most az is, hogy a sebeket kicsit begyógyítsam.

Fekete-Győr András volt elnökre, aki a nem indulást szorgalmazta nyilvános Facebook-posztban, a pártban is sokan haragszanak. Végül kizárják?

Nem is kizárási, hanem fegyelmi eljárás indult ellene. Ezt viszont egy párttag kezdeményezte, ami jogilag csak figyelmeztetéssel zárulhat. Én sem szándékozom kizárni őt. András hibázott, de szerintem nem akkorát, ami ezt indokolná. A párttagság felé viszont van elszámolni valója, amit jeleztem is neki.

Lehet még meghatározó szerepe a jövőben?

Ez csak rajta múlik.

Nagy ütés lehetett, hogy lépéskényszerbe hozta önöket.

Ez nem igaz, és szeretném leszögezni, hogy az egész nem miatta történt. Az elnökség korábban is tárgyalta a visszalépés kérdését, amiről mindenképpen a küldöttgyűlés döntött volna.

Már júniusban?

Nem, de a különbség maximum 1 hónap, és én személyesen például már tavaly nyáron is a visszalépés mellett érveltem. Ezt a stratégiát Fekete-Győr András akkor még egyébként kategorikusan elutasította. Nehéz döntési folyamat végén vagyunk komoly belső vitákkal, sőt a kérdésben konkrétan belső kampány zajlott. Mielőtt szavaztunk, vitát szerveztünk a párt belső nyilvánossága előtt. Én ott voltam, András nem.

Nem lett volna okosabb megvárni ezzel a késő őszt, vagy a telet?

Az induláspártiak is azt kérdezték, hogy miért nem várunk februárig. Viszont, ha mi abba az irányba visszük a pártot, hogy indulunk, gyűjtjük a szavazatokat, a támogatókat és a pénzt, sőt még a jelölteket is felépítjük, akkor elkerülhetetlenül konfrontálódunk a Tiszával. Úgy kellett volna működnünk jövő februárig, hogy folyamatosan támadjuk és kritizáljuk az egyetlen kormányváltásra esélyes pártot. Ez kifejezetten ellene megy a Fidesz leváltásának, mert mégiscsak versenyeznünk kellett volna. És miközben kormányváltást akarunk, azt a pártot támadjuk, amelyik ezt el tudja hozni? Ezt nem lehetett felvállalni. Úgyhogy hiszem, hogy helyesen döntöttünk, amikor nem vártunk ezzel tovább. Szerintem egyébként több olyan ellenzéki párt is van a 2022-es összefogásból, amely lehet, hogy csak februárban jelenti majd be, hogy „megkegyelmeznek”, de valójában a kapacitásuk sincs meg hozzá, hogy el tudjanak indulni.

A DK-nak sem?

De, a DK kivétel, bár nekik sem lesz könnyű. Én azt látom, – és nem rosszindulatból mondom – hogy rajtuk kívül egyik pártnak sem lesz ehhez valós ereje.

Sokan úgy köszönték meg önöknek a visszalépést, hogy a kormányváltás után 5 év múlva majd a Momentumra szavaznak. Ezt mennyire tartja reálisnak?

Leginkább egy nagyon kedves gesztusnak és jó visszajelzésnek tartom, de ez nyilván nem egy olyan dolog, amit biankó csekken lehet beváltani. És a Momentum sem biankó csekkre, hanem teljesítményre épül. Akkor fogunk tudni a jövőben sikeresen működni, ha képesek leszünk hatékonyan és sikeresen képviselni az értékeinket. Ez pedig a kormány- és rendszerváltás.

2026-tól az asztalnál sem ülnek majd.

A Momentum ráhatása 2022 előtt is sokkal nagyobb volt, mint parlamenti pártként. Egyébként Orbán Viktor parlamentjében ülni szintén teljesen értelmetlen. Nekünk a választókkal van dolgunk: ha őket és az ügyeiket tudjuk képviselni – például a szabad életvégi döntést – akkor egy Orbán utáni világban ezt a parlamenten kívül is el lehet érni. Nem beszélve arról, hogy a Tisza szavazótábora alapjában véve más, mint a Fideszé. Emiatt Magyar Péter kénytelen lesz nyitottabban állni liberális témákhoz, mint a mostani kurzus.

Fekete-Győr András Rendszerváltó Alapját megcsinálják végül?

Nem tudom ez pontosan mit jelent, de nincs ilyen téma az elnökség előtt. A Momentum az erőforrásait a kormányváltásra és a 2026 utáni működésre kívánja fókuszálni. Nemrég indítottuk az AI segítségével készített NER elleni plakátkampányunkat, amire 3 milliónyi adományt is kaptunk. De ez még csak a bemelegítés volt. A következő 6-7 hónapban lesznek olyan projektjeink, amikhez kell pénz.

Egy 2024-es beszámoló szerint viszont állami támogatás nélkül alig működik már a párt. Mi lesz így 2026 után?

Az ökölszabály az, hogy a bevételeink 90 százaléka szűnik meg a párttámogatás elvesztésével, de ezt mi tudtuk akkor is, amikor a visszalépést választottuk. Át kell állnunk tagi és közösségi finanszírozásra, sőt valamennyi pénzt a további évek működésére is félre kell tennünk. Kár tagadni, ez az egyik legnagyobb kihívás. Lényegében egy új pártot kell létrehoznunk, mert 2026 áprilisától „elvágják” a köldökzsinórt. Nem lesz könnyű megoldani, de ez az egyik olyan nagy feladat, amire én vállalkoztam. Voltaképpen menedzsment feladatot végzek, át kell állítani a szervezetet egy teljesen más működésre. De azt gondolom az eddigi sikereket sem a forrásaink miatt értük el. Mindig lesznek emberek, akik lépten-nyomon csatlakoznak hozzánk a jó ügy érdekében.

Tegyük fel, hogy jelölt-problémák miatt Magyar Péter mégis felajánlja a „tiszás” indulást pár momentumosnak. Ilyen konstrukcióba belemenne?

Azt gondolom, hogy a kormányváltást sokfajta módon tudjuk támogatni, de az ön által említett lehetséges forgatókönyvet reálisan nem látom. Rajtunk nem múlik, amire szükség van, mindent megadunk ehhez. Akkor is, ha az humán-erőforrás, tapasztalat, vagy kampánysegítség. Arra biztatom az aktivistáinkat, hogy keressék meg a helyi Tisza-szigeteseket, én sokukat ismerem is. Szükségük lesz a támogatásra, mert nagyrészt olyan emberek, akik nincsenek felkészülve a Fidesz lejárató akcióira, soha nem vittek végig egy kopogtatókampányt, és nem tudják, mi jön, ahogy azt sem, hogy a Fidesz a szomszédjukat, a családjukat támadja majd, elmegy forgatni a házukhoz is. Mi ezt nem fogjuk ölbe tett kézzel nézni.

A zuglói Tisza-vezetőket ismeri? Azt is, aki a jelöltségére aspirál Hadházy Ákos mellett?

Ismerem őket. Azt is, aki indulni szeretne.

Elmondja, hogy ki ő?

Nem.

Miért?

Mert én csak azt ismerem, aki aspirál, de nem tudom kik lesznek a végleges jelöltek a kiválasztási folyamatuk végén. Úgyhogy ezen a ponton ez most helytelen lenne.

Alkalmasabb a mostani aspiráns Hadházy Ákosnál?

Ez egy furcsa helyzet, mert itt két sapka van rajtam. A Momentum elnöki és a polgármesteri. Momentumosként senki nem indulhat tiszás ellen, hiszen erről döntöttünk. Zuglót viszont két választókörzetre szedték szét. Tudni kell, hogy listán biztosan a Tiszára szavazok, és mindkét körzetben a Tisza jelöltjét szeretném támogatni. Csak közben remélem, hogy valamilyen formában igenis lesz megállapodás Hadházy és a Tisza között. Erre még van idejük, és megértem a Magyar Péter szempontjait is, de szerintem a Tiszán belül is nagyon erős választói akarat van Hadházy indulására. Rá pedig igazán nem lehet azt mondani, hogy ő tartotta hatalomban a Fideszt. Az egyik leghitelesebb veterán ellenzéki politikus, és én is őt támogatom.

Egy kutatás szerint erre semmi szükség. Zuglóban is toronymagasan győzne a Tisza.

Megmutassam a kutatásokat 2023 novemberéből, hogy mennyi esélyt jósoltak a polgármesterségemre? 6-10 százalékokat kaptam. De szerintem nem is ez a lényeg, ezek az érvek pontosan a rossz irányba mutatnak. Pont ezt csinálta eddig is az ellenzék, hogy nekiálltak egymást gyepálni közvélemény-kutatásokkal. A mérésekben a Tiszának értelmezhető előnye van jelenleg, viszont szeretném kicsit kongatni a vészharangokat. Hann Endréhez hasonlóan én is azt mondom: ez a választás messze nincs lefutva, a Fidesz még fel sem jött a pályára. Berozsdásodtak, kicsit lassan cammognak fel, de elindították a Digitális Polgári Köröket, az Otthon Start támogatást, kezdődik az osztogatás, és egész biztos, hogy a propagandagépezetüket is átrendezik. Egy pillanatig se gondoljuk, hogy Orbán Viktor felteszi a kezét és elsétál, ezért tényleg minden szavazatra szükség lesz. Zuglóban nem tudok elképzelni erősebb kombinációt, mint egy Tisza által támogatott Hadházy. Sok választópolgárral beszélgetek, úgy érzem, hogy a kerületben is erre van igény.

Mi a véleménye arról, hogy jövőre bárki nyer Tisza-logóval?

Ez egy óriási tévedés. Mondtam már, hogy én szkeptikusabb vagyok a mostani mérések eredményeivel, de azt is el kell mondjam, hogy szerintem nagyon nagy felelőssége van a Tiszának abban, hogy olyan jelölteket válasszon ki, akik bírni fogják a pszichés terhelést. Mert, amit ők kapnak majd az példátlan lesz. Minden eszközt be fognak vetni, hogy ellehetetlenítsék, lefizessék, megfélemlítsék őket. Ezzel a Fidesz is számol már, így rettenetesen nagy jelentősége lesz annak, hogy kik indulnak a körzetekben. Pláne ott, ahol a Fidesz még mindig nagyon erős. Nekünk ebben bőven van tapasztalatunk, és ezeket szeretnénk majd megosztani a tiszásokkal.