Volodimir Zelenszkij reagált Robert Brovdi kitiltására

Orbán-kormány;Ukrajna;kitiltás;Volodimir Zelenszkij;Barátság kőolajvezeték;Bródi Róbert;

2025-08-28 16:16:00 CEST

„Újabb kísérletet látunk a magyar tisztviselők részéről, hogy a feketét fehérnek állítsák be, és a folyamatban lévő háború felelősségét Ukrajnára hárítsák” – üzente az ukrán elnök.

„Most, amikor népünk az egyik legnagyobb léptékű orosz terrorista támadás következményeivel küzd, újabb kísérletet látunk a magyar tisztviselők részéről, hogy a feketét fehérnek állítsák be, és a folyamatban lévő háború felelősségét Ukrajnára hárítsák” – fogalmazott az X-en Volodimir Zelenszkij csütörtökön Robert Brovdi kitiltása után.

Az ukrán elnök azzal folytatta: „Ukrajnában minden, a világ részéről érkező, tűzszünetre és valódi diplomáciára irányuló javaslatra pozitívan reagáltunk, és Oroszország volt az egyetlen, aki elutasította ezeket. Sajnos Magyarország eddig nem reagált tisztességesen Oroszország ilyen magatartására. Még együttérzését sem fejezte ki honfitársaink halála miatt – csak tegnap este 17 ember, köztük 4 gyermek életét oltották ki Kijevben orosz drónok és rakéták.

Mégis minden nap új vádakat hallunk Ukrajna ellen Magyarországról. A magyar tisztviselők odáig mentek, hogy megpróbálják diszkriminálni az ukrajnai magyar közösség tagjait azért, mert részt vettek államunk és népünk védelmében.”

Zelenszkij hozzátette, ha a kormány „valóban megtagadta a belépést Magyarországra és az egész schengeni övezetbe Ukrajna egyik katonai parancsnokának, aki magyar és ukrán állampolgár, az csak felháborodást kelthet”. Megjegyezte azt is, hogy utasította az ukrán külügyminisztériumot, tisztázza a történteket, és ennek megfelelően reagáljon.

Mint arról beszámoltunk, bár Szijjártó Péter csütörtök reggeli bejelentésében még nem szerepelt név, Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a 444 kérdésére megerősítette, hogy Robert Brovdi, vagyis Bródi Róbert, az ukrán drónflotta ungvári születésű vezetője az a személy, akit kitiltottak Magyarországról és a schengeni övezetből a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadásokért. Hogy miként lehetséges egyetlen tagállamnak az egész schengeni térségből kitiltani valakit, arról ebben a cikkben írtunk.

Szijjártó Péter fájlalta, hogy a Barátság kőolajvezetékre mért légicsapásokkal az ukránok nem Oroszországnak, hanem Magyarországnak és persze Szlovákiának okoznak kárt, a legutóbbi légicsapásban ráadásul annyira veszélyeztette Magyarország kőolajellátását, hogy majdnem hozzá kellett nyúlni a stratégiai készletekhez. Ezt az Orbán-kormány Magyarország szuverenitása elleni támadásként értékelte.

Bródi Róbert üzletember, az ukrán agrártőzsde korábbi vezetője. Katonai szolgálataiért 2025. május 8-án Volodimir Zelenszkij elnöktől megkapta az Ukrajna Hőse kitüntetést. Hadseregbeli hívójele az, hogy Magyar, nemrég az anyanyelvén is üzent az egyik Barátság kőolajvezetékre mért ukrán légicsapás után. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter „szégyenteljesnek” nevezte Szijjártó Péter bejelentését, szerinte Magyarország a történelem rossz oldalán áll. Azt ígérte, hogy Ukrajna válaszul hasonló intézkedést fog hozni, de részleteket egyelőre nem közölt.