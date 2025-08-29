Cápák közé nem merültünk, de pingvinekkel találkoztunk Fokvárosban

Ez már tavaly is a terveim között szerepelt, amikor először érkeztem Dél-Afrikába. Végül azonban – főként a féltő családtagjaim unszolására – akkor ezt a programot kihagytam. Idén nem egyedül érkeztem az országba. Részben emiatt, részben pedig azért, mert azóta már Sao Paulo favelláit is megjártam, hallani sem akartam arról, hogy anélkül távozzak ismét erről a kontinensről, hogy legalább néhány napot eltöltenék a világ egyik legszebb nagyvárosában, ahol természeti csodák találkoznak a keveredő európai és afrikai kultúrával.
Egy alig kétórás repülőutat követően landolt a Johannesburgból érkező járat, amivel utaztam, a főként helyiekkel teli fapadoson határozottan én ugrottam fel a legizgatottabban, hogy a csomagjaim összeszedését követően nekivágjak az afrikai utam második felének. Egy nagyon modern, tényleg csodálatos fekvésű metropolisz felfedezésének, ami egyébként a Telegraph Travel Awardson megkapta az év legjobb városa díjat.
Kétarcú Afrika
Egyre több olyan videó terjed a TikTokon, ahol fiatal afrikai fiúk vagy lányok kifigurázzák azokat a régi dokumentumfilmeket, amelyek Afrikát szegény, lepusztult, nomád népekkel teli helyként mutatják be. És amelyekben csak azt hangsúlyozzák, hogy milyen súlyos a vízhiány, a szegénység és az éhezés. Vagy jobb esetben a még most is létező, például a nyelvükkel folyamatosan csettintve beszélő, egyszerű körülmények között élő törzseket mutatják be. Holott – bár természetesen létezik Afrikának ez az oldala is – van ennek az óriási kontinensnek egy nagyon civilizált, nagyon modern arca is tele szebbnél-szebb épületekkel, tengerpartokkal, és sok esetben nagyon gazdag emberekkel. Az egyik, sőt, talán mind közül a legismertebb ilyen hely Fokváros, amit európai ember először talán csak a 15. század végén látott Bartolomeo Diaz személyében. A portugál hajós és felfedező Afrikát megkerülve hajózott Ázsiába.
Az évszázadok során a város, és maga Dél-Afrika volt holland és brit kézen. Itt kötöttek ki a Madagaszkárról, Délkelet-Ázsiából és más afrikai országokból idehurcolt rabszolgákat szállító hajók. De a közelben található Robben-szigeten raboskodott 18 éven keresztül az apartheid rendszer megszűnését kivívó Nelson Mandela, a Dél-afrikai Köztársaság első fekete elnöke is.