Hadházy Ákos: Már a fideszeseket is zavarja, ami Hatvanpusztán történik

Vélhetően már a kormánypárti szavazókat is zavarja mindaz, ami Hatvanpusztán történik – mondta a Népszava Törésvonal című műsorában Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő.
Úgy vélte, erre utal, hogy a miniszterelnök is kénytelen volt foglalkozni a témával, valamint hogy id. Orbán Győző interjút adott a Borsnak. Szerinte a beszélgetés olyan hatást keltett, mintha egy Bödőcs Tibor-féle írás lenne, mert a miniszterelnök apja gyakorlatilag mindent elismert. Hadházy Ákos szerint a helyzet komikusnak is tűnhetne, ha nem lenne ennyire súlyos. Visszataszítónak tartja, hogy a miniszterelnök az édesapját tolja előtérbe, illetve hogy a gyerekekkel és unokákkal próbálnak érvelni.Orbán Győző: Hatvanpuszta egy gazdaság a semmi közepén
Elmondta, hogy egy nyitott kapun keresztül sétált be az épülethez. (A látogatásról készült videót az interjú felvétele után tette közzé.) Beszámolója szerint a gazdasági bejáratnál nem állt senki, ellentétben a főbejárattal, amelyet folyamatosan őriznek. Mivel a kapun nem volt kiírás, és nem tartóztatták fel, be tudott menni a területre. Állítása szerint a tulajdonost kereste, hogy megtekinthesse a területen lévő műemléket, amelyhez jogszabály szerint másoknak is hozzáférést kell biztosítani. Végül akkor távozott, amikor találkozott az egyik kertésszel, aki közölte, hogy a tulajdonos nincs bent, majd kérte, hogy menjen el.Hadházy Ákos posztolta a Hatvanpusztán készített felvételét
Hangsúlyozta, a történtekről videót készített, hogy elkerülje a félreértéseket. Szavai szerint szórakoztatónak találta, hogy egyesek magánlaksértésről beszéltek, hiszen maga a miniszterelnök mondta, hogy az épület még nincs kész, valójában mezőgazdasági üzemről van szó. Kijelentette: a felvételek újabb bizonyítékai annak, hogy a hatvanpusztai birtok nem gazdasági üzem, hanem luxusberuházás. Állatorvosként hangsúlyozta, egyik mezőgazdasági üzemben sem látott úszómedencét.
A képviselő beszélt arról a videóról is, amely egy biztonsági őrrel való konfliktusát mutatja be. Az eset során az őr próbálta leszorítani az útról autóját, amely később felborult. Hadházy Ákos úgy fogalmazott: átélni nem volt annyira félelmetes, mint amilyennek a felvételeken látszik. „Félni pedig nem szabad, hiszen éppen a félelemkeltés a hatalom célja” – fogalmazott. Szerinte a biztonsági őrt arra utasíthatták, hogy mindenáron tartsa vissza, a továbbiakról pedig később döntsenek. Hozzátette, szomorúnak tartja az esetet.Videón, ahogy belehajtanak Hadházy Ákos autójába Hatvanpusztán, nem is egyszer, kétszerKözúti veszélyeztetés gyanúja miatt zajlik nyomozás Hadházy Ákos hatvanpusztai balesetével kapcsolatban
Kijelentette, hogy az autoriter rendszerek eleinte nem állami erőszakra, hanem híveik erőszakos fellépésére támaszkodnak. Ezért tartotta fontosnak, hogy az augusztus 2-i eseményen – autógumijainak kiszúrása ellenére – több ezren vettek részt, ami szerinte azt mutatta, hogy közösen nem lehet megfélemlíteni őket.
Hadházy Ákos felidézte, hogy id. Orbán Győző 2001-ben a kormány által azóta kivégzett Népszabadságnak adott nyilatkozatában a bányák haszonkulcsát legfeljebb 4–5 százalékban határozta meg, ugyanakkor fia miniszterelnöksége alatt saját bányája 40–50 százalékos nyereséget ért el. Ez szerinte csak úgy lehetséges, ha a követ jóval drágábban adják el, gyakran az államnak, vagyis a hatvanpusztai beruházás közpénzből valósul meg.„Nem jön ki a matek” - Magyar Péter nyílt levelet írt Orbán GyőzőnekMészáros Lőrinc hároméves unokájának a nevén van a Hatvanpuszta mellett húzódó földút
Közölte, hogy a terület 2010 és 2020 között nem az Orbán család tulajdona volt, hanem egy olyan cégé, amely 150 millió forintért vásárolta meg. A cég szerződésben állt Mészáros Lőrinccel, aki tíz éven át 15 millió forintos bérleti díjat fizetett, végül teljesen kifizetve a vételárat, miközben nem használta a területet. Ez Hadházy Ákos szerint színlelt szerződésnek tűnik: a pénz az Orbán-családhoz került, miközben Mészáros Lőrinc sorra nyerte a közbeszerzéseket.
A képviselő hozzátette: bár a rendőrség nem talált törvénybe ütközőt, ez nem jelenti azt, hogy minden rendben van. Úgy véli, kormányváltás után a NAV vizsgálhatná a kővásárlási szerződéseket, összevetve azokat más hasonló ügyletekkel, így kiderülhetne, piaci áron vagy túlárazva történtek-e.Törvényesen bizniszel Orbán Viktor apjának cége
Szerinte a helyszín személyes megtekintése különösen fontos, mert a képek nem adják vissza a rendszer lényegét. Úgy fogalmazott, minél többen látogatják meg Hatvanpusztát, annál jobban megérthető a helyzet, „nem baj, ha bosszantjuk vele a hatalmat”.
A kormányzati kommunikációban megjelenő „zebratagadást” az oltástagadáshoz hasonlította. Megjegyezte: Magyar Péter tévedett, a zebrák nem közvetlenül Hatvanpusztán, hanem egy közeli birtokon találhatók. Hadházy Ákos szerint a legtalálóbb megfogalmazás az, hogy a „hátsó kertben” vannak, mivel körülbelül 20 percnyi sétára élnek onnan.