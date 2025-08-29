Hadházy Ákos: Már a fideszeseket is zavarja, ami Hatvanpusztán történik

Videó;Fidesz;Orbán Viktor;Hadházy Ákos;Hatvanpuszta;id. Orbán Győző;Törésvonal;

2025-08-29 05:45:00 CEST

Szerinte nem szabad félni, mert pont ez a hatalom célja.

Vélhetően már a kormánypárti szavazókat is zavarja mindaz, ami Hatvanpusztán történik – mondta a Népszava Törésvonal című műsorában Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő.

Úgy vélte, erre utal, hogy a miniszterelnök is kénytelen volt foglalkozni a témával, valamint hogy id. Orbán Győző interjút adott a Borsnak. Szerinte a beszélgetés olyan hatást keltett, mintha egy Bödőcs Tibor-féle írás lenne, mert a miniszterelnök apja gyakorlatilag mindent elismert. Hadházy Ákos szerint a helyzet komikusnak is tűnhetne, ha nem lenne ennyire súlyos. Visszataszítónak tartja, hogy a miniszterelnök az édesapját tolja előtérbe, illetve hogy a gyerekekkel és unokákkal próbálnak érvelni.

Elmondta, hogy egy nyitott kapun keresztül sétált be az épülethez. (A látogatásról készült videót az interjú felvétele után tette közzé.) Beszámolója szerint a gazdasági bejáratnál nem állt senki, ellentétben a főbejárattal, amelyet folyamatosan őriznek. Mivel a kapun nem volt kiírás, és nem tartóztatták fel, be tudott menni a területre. Állítása szerint a tulajdonost kereste, hogy megtekinthesse a területen lévő műemléket, amelyhez jogszabály szerint másoknak is hozzáférést kell biztosítani. Végül akkor távozott, amikor találkozott az egyik kertésszel, aki közölte, hogy a tulajdonos nincs bent, majd kérte, hogy menjen el.

Hangsúlyozta, a történtekről videót készített, hogy elkerülje a félreértéseket. Szavai szerint szórakoztatónak találta, hogy egyesek magánlaksértésről beszéltek, hiszen maga a miniszterelnök mondta, hogy az épület még nincs kész, valójában mezőgazdasági üzemről van szó. Kijelentette: a felvételek újabb bizonyítékai annak, hogy a hatvanpusztai birtok nem gazdasági üzem, hanem luxusberuházás. Állatorvosként hangsúlyozta, egyik mezőgazdasági üzemben sem látott úszómedencét.

A képviselő beszélt arról a videóról is, amely egy biztonsági őrrel való konfliktusát mutatja be. Az eset során az őr próbálta leszorítani az útról autóját, amely később felborult. Hadházy Ákos úgy fogalmazott: átélni nem volt annyira félelmetes, mint amilyennek a felvételeken látszik. „Félni pedig nem szabad, hiszen éppen a félelemkeltés a hatalom célja” – fogalmazott. Szerinte a biztonsági őrt arra utasíthatták, hogy mindenáron tartsa vissza, a továbbiakról pedig később döntsenek. Hozzátette, szomorúnak tartja az esetet.

Kijelentette, hogy az autoriter rendszerek eleinte nem állami erőszakra, hanem híveik erőszakos fellépésére támaszkodnak. Ezért tartotta fontosnak, hogy az augusztus 2-i eseményen – autógumijainak kiszúrása ellenére – több ezren vettek részt, ami szerinte azt mutatta, hogy közösen nem lehet megfélemlíteni őket.

Hadházy Ákos felidézte, hogy id. Orbán Győző 2001-ben a kormány által azóta kivégzett Népszabadságnak adott nyilatkozatában a bányák haszonkulcsát legfeljebb 4–5 százalékban határozta meg, ugyanakkor fia miniszterelnöksége alatt saját bányája 40–50 százalékos nyereséget ért el. Ez szerinte csak úgy lehetséges, ha a követ jóval drágábban adják el, gyakran az államnak, vagyis a hatvanpusztai beruházás közpénzből valósul meg.

Közölte, hogy a terület 2010 és 2020 között nem az Orbán család tulajdona volt, hanem egy olyan cégé, amely 150 millió forintért vásárolta meg. A cég szerződésben állt Mészáros Lőrinccel, aki tíz éven át 15 millió forintos bérleti díjat fizetett, végül teljesen kifizetve a vételárat, miközben nem használta a területet. Ez Hadházy Ákos szerint színlelt szerződésnek tűnik: a pénz az Orbán-családhoz került, miközben Mészáros Lőrinc sorra nyerte a közbeszerzéseket.

A képviselő hozzátette: bár a rendőrség nem talált törvénybe ütközőt, ez nem jelenti azt, hogy minden rendben van. Úgy véli, kormányváltás után a NAV vizsgálhatná a kővásárlási szerződéseket, összevetve azokat más hasonló ügyletekkel, így kiderülhetne, piaci áron vagy túlárazva történtek-e.

Szerinte a helyszín személyes megtekintése különösen fontos, mert a képek nem adják vissza a rendszer lényegét. Úgy fogalmazott, minél többen látogatják meg Hatvanpusztát, annál jobban megérthető a helyzet, „nem baj, ha bosszantjuk vele a hatalmat”.

A kormányzati kommunikációban megjelenő „zebratagadást” az oltástagadáshoz hasonlította. Megjegyezte: Magyar Péter tévedett, a zebrák nem közvetlenül Hatvanpusztán, hanem egy közeli birtokon találhatók. Hadházy Ákos szerint a legtalálóbb megfogalmazás az, hogy a „hátsó kertben” vannak, mivel körülbelül 20 percnyi sétára élnek onnan.