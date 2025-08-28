Kétgólos vereséggel búcsúzott a Győr a Konferencia-ligától

labdarúgás;Rapid Wien;ETO FC Győr;Konferencia-liga;

2025-08-28 21:26:00 CEST

A Kl 36 csapatos alapszakaszának sorsolását pénteken tartják Monacóban.

Nem jutott be a labdarúgó Konferencia-liga alapszakaszába az ETO FC Győr, mivel a selejtező negyedik, utolsó fordulós párharcának bécsi visszavágóján 2-0-s vereséget szenvedett a Rapid Wientől, amely 3-2-es összesítéssel megnyerte a párharcot.

A telt ház, több mint 22 ezer néző előtt lejátszott összecsapáson a magyar válogatott Bolla Bendegúzt is foglalkoztató Rapid a francia Claudy M'Buyi duplájával győzte le magyar riválisát, amely története során először juthatott volna be európai kupasorozat főtáblájára.

Konferencia-liga, selejtező, 4. (utolsó) forduló, visszavágó:

SK Rapid Wien (osztrák)-ETO FC Győr 2-0 (1-0)

Bécs, Allianz Stadion, 22 250 néző, v: Manfredas Lukjancukas (litván)

gólszerző: M'Buyi (7., 81.)

sárga lap: Radulovic (86.), Dahl (92.), illetve Ouro (35.), Abrahamsson (48.)

Továbbjutott: a Rapid Wien, 3-2-es összesítéssel.

Rapid Wien: Hedl - Bolla, Cvetkovic, Raux Yao, Horn - Wurmbrand (Radulovic, 69.), Amane (Ndzie, 69.), Seidl (Grgic, 94.), Dahl (Ahossou, 94.) - Antiste, M'Buyi (Kara, 84.)

Győr: Petrás - Abrahamsson (Urblík, 65.), Csinger, Stefulj - Vladoiu (Tóth R., a szünetben), Anton, Vitális, Bumba - Gavric (Huszár, 82.), Benbuali, Ouro (Piscsur, 82.)

Már húsz perccel a mérkőzés kezdése előtt nagyszerű volt a hangulat a Rapid 24 ezer fős stadionjában, amelyet teljesen megtöltöttek a drukkerek. Közülük nagyjából 1800-an érkeztek Győrből buzdítani a kedvenceket és kis létszámuk ellenére egyáltalán nem vallottak szégyent a szurkolói "hangpárbajban".

A bécsi együttes az első pillanattól kezdve egyértelművé tette, hogy irányítani akarja a mérkőzést és diktálni a tempót. A Győr ugyanakkor nem szeppent meg ettől, igyekezett felvenni a rivális sebességét. Ennek ellenére korán vezetést szerzett a Rapid - M'Buyi csapott le a Petrás kapusról kipattanó labdára -, de az újabb gyors gól már nem jött össze a korábbi ferencvárosi tréner, Peter Stöger által irányított osztrák csapatnak.

Éledezni látszott a Győr, amelynek a félidő derekától kezdve helyzete is adódott, de a befejezésbe rendre hiba csúszott, miközben a védelemnek nagyon észnél kellett lennie, a Rapid ugyanis egymás után vezette a veszélyes ellentámadásokat. Közvetlenül a szünet előtt Bumba lőtt nagyszerűen 12 méterről a bal felső sarok felé, de Hedl kapus bravúrral hárított, így egygólos bécsi vezetésnél vonultak az öltözőbe a felek.

Fordulás után jól kezdett az ETO, de a lendület nagyjából 15 percig tartott, s akkor úgy tűnt, ismét a bécsiek veszik át a mérkőzés irányítását. Támadásban is maradt a Rapid, az egyre fáradó játékosok azonban rengeteg technikai hibával futballoztak, a sok pontatlanság pedig veszélytelenül záruló akciókat, illetve sikertelen távoli próbálkozásokat eredményezett.

A hajrában aztán egy középpályán elveszített labdából Mbuyi kapott remek kiugratást, és hiába szorongatta őt a védője, a kapuból kirobbanó Petrás mellett a bal alsó sarokba gurított. Innentől a Rapid gyakorlatilag kizárólag a védekezéssel törődött, míg a Győr mindent egy lapra feltéve rohamozott és küzdött a szépítő gól megszerzéséért, s ezzel egyben a hosszabbítás kiharcolásáért.

A Konferencia-liga előző idényében negyeddöntős Rapid azonban kitartott, állta a rohamokat és megőrizte az eredményt, amely a főtáblára kerülést jelentette a számára.