A magyar csapatok közül az ETO FC kezdi elsőként az európai kupaszezont, az NB I címvédője kedden a feröeri Vikingur Reykjavík vendégeként lép pályára a labdarúgó Bajnokok Ligájában.
A győri futballcsapat július 7-én vagy 8-án Izlandon lép pályára elsőként, a visszavágó pedig egy hét múlva itthon lesz.
Hét egymást követő bajnoki cím után második lett az Orbán-kormány kedvencének számító FTC a labdarúgó NB I-ben.
A Kl 36 csapatos alapszakaszának sorsolását pénteken tartják Monacóban.
A budapesti székhelyű Ker-Gasztro Kft. lett az új tulajdonosa az ETO FC Győr labdarúgócsapatnak - jelentette be Győr polgármestere. Borkai Zsolt szerint a másodosztályban szereplő klub csőd közeli helyzetbe került a felelőtlen gazdálkodás miatt.
Több ezer néző előtt, kizárólag magyar futballisták alkotta játékoskerettel ünnepelt harmadosztályú bajnoki címet az ETO FC.