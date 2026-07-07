Új tulajdonosa van az ETO FC Győrnek

A budapesti székhelyű Ker-Gasztro Kft. lett az új tulajdonosa az ETO FC Győr labdarúgócsapatnak - jelentette be Győr polgármestere. Borkai Zsolt szerint a másodosztályban szereplő klub csőd közeli helyzetbe került a felelőtlen gazdálkodás miatt.