Korrupció miatt vádat emeltek egy volt miniszteri biztos ellen

korrupció;vádemelés;tiszteletbeli konzul;miniszteri biztos;Központi Nyomozó Főügyészség;

2025-08-29 11:50:00 CEST

Az ügy fő vádlottja, aki korábban maga is tiszteletbeli konzul volt, a kapcsolataira hivatkozva, pénzért magyar és külföldi embereknek különböző országokhoz köthető diplomáciai pozíciók megszerzését ígérte. A Központi Nyomozó Főügyészség most vádat emelt ellene.

A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) korrupciós bűncselekmények miatt emelt vádat a Fővárosi Törvényszéken a jelenleg is lakóhely elhagyását tiltó bűnügyi felügyeletben lévő férfi és társa ellen.

Az ügyészség azt közölte pénteken az MTI-vel, hogy az ügy fő vádlottja – aki korábban maga is tiszteletbeli konzul volt, majd a tiszteletbeli konzuli tisztviselőkkel való kapcsolattartásért felelős miniszteri biztosi feladatokat látott el – 2015-től, a kapcsolataira hivatkozva, pénzért magyar és külföldi embereknek különböző országokhoz köthető diplomáciai pozíciók megszerzését ígérte.

Három ember visszautasította a vádlott ajánlatát, míg egy negyedik elfogadta azt. Azt írták, a bűncselekményekkel összefüggésben a volt miniszteri biztos vádlott közel 65 millió forint jogtalan előnyre tett szert, amelynek biztosításáról a nyomozás során az ügyészség intézkedett. További részleteket azonban az ügyészség nem közölt.