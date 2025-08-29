A volt miniszteri biztos kamunak és politikai lejáratásnak tartja, hogy korrupció miatt vádat emeltek ellene

korrupció;vádemelés;tiszteletbeli konzul;miniszteri biztos;Központi Nyomozó Főügyészség;Suha György;

2025-08-29 13:33:00 CEST

Suha György korábbi tiszteletbeli konzul szerint semmi nem igaz a Központi Nyomozó Főügyészség vádjaiból.

„Az egész büntetőeljárást politikai ügynek tartom, a vádirat pedig egy kamu, semmi nem igaz belőle” – ezt mondta Suha György volt tiszteletbeli konzul a HVG-nek.

Mint arról beszámoltunk, a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) pénteken azt közölte, hogy korrupciós bűncselekmények miatt vádat emelt egy volt miniszteri biztos ellen. Az ügy fő vádlottja – aki korábban maga is tiszteletbeli konzul volt, majd a tiszteletbeli konzuli tisztviselőkkel való kapcsolattartásért felelős miniszteri biztosi feladatokat látott el – 2015-től, a kapcsolataira hivatkozva, pénzért magyar és külföldi embereknek különböző országokhoz köthető diplomáciai pozíciók megszerzését ígérte.

A KNYF szerint három ember visszautasította a vádlott ajánlatát, míg egy negyedik elfogadta azt. Azt írták, a bűncselekményekkel összefüggésben a volt miniszteri biztos közel 65 millió forint jogtalan előnyre tett szert. Noha a KNYF közleményében nem nevesítette, valójában Suha Györgyről van szó, ezt ő maga erősítette meg a HVG érdeklődésére.

Suha a vádemelésről a lapnak azt mondta, a vádiratot még nem látta. Elmondása szerint ma reggel csak egy rövid hivatalos értesítést kapott arról, hogy az eredeti gyanúsításban szereplő kilenc vádpontból az ügyészség ötöt ejtett, négyet megtartott. „De ez a négy vádpont is őrültség és teljes kamu, hiszen tanúvallomások bizonyítják, hogy nem igazak” – állította.

Hozzátette, eredetileg 400 ezer euróval gyanúsították, ebből lett mostanra 65 millió forintnyi, ami csak mintegy 160 ezer eurónak felel meg. Suha Györgyöt egyébként még tavaly áprilisban tartóztatták le üzletszerűen elkövetett befolyással üzérkedés és más bűncselekmények gyanúja miatt, a börtönből májusban engedték ki, azóta házi őrizetben van.